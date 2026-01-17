El sector de alojamiento y restaurantes podría alcanzar un crecimiento moderado durante los primeros meses del año. (Imagen: Andina)
El sector de alojamiento y restaurantes podría alcanzar un crecimiento moderado durante los primeros meses del año. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La última data oficial disponible muestra que Alojamiento y restaurantes creció un 2.07% a noviembre del 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al cierre del año pasado habría avanzado ligeramente, pero aún por debajo del crecimiento de la economía del Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Promperú quiere atraer más inversión extranjera en hoteles: 4 regiones clave en su plan
Casa Andina llega a los 50 hoteles con tres nuevas ubicaciones, ¿las tarifas aumentarán?
Nuevos hoteles, boom gastronómico y otro mall: los proyectos en Cusco para 2026
La Guía Michelín llega al Perú y distingue a 14 hoteles: uno de ellos consiguió 3 llaves

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.