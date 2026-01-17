De acuerdo con estimaciones de Phase Consultores, el rubro habría crecido 2.5%% al cierre del año, pero ¿qué se esperaría en el verano del 2026?

“ Lo que podríamos esperar este trimestre es que haya una dinámica bastante positiva como en meses anteriores, e incluso podríamos ver tasas mayores a las que tuvimos en noviembre (4.38%) ”, comentó Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, a Gestión.

Odar precisó que, siendo actividades no esenciales, el desempeño de los negocios de alojamiento y restaurantes dependen de la evolución de los ingresos. En ese sentido, recordó que la capacidad adquisitiva está en recuperación, pero están sujetos a la incertidumbre electoral. Aunque, esto último, se vería sobre todo a partir del segundo trimestre.

Para el cierre del 2026, el representante de Phase Consultores estimó que el crecimiento del rubro de alojamiento y restaurantes podría llegar a 3%, condicionado al escenario electoral.

Cabe indicar que el rubro restaurantes ya está operando a niveles superiores a los que había antes de la pandemia. Sin embargo, los negocios de hospedaje aún están por debajo.

Por ahora, los gremios consultados por Gestión evidencian que el inicio de la temporada de verano en Perú muestra dos realidades distintas para los hoteles y restaurantes. Mientras que los restaurantes, especialmente los de gastronomía marina, experimentan una notable recuperación en sus ventas, el sector hotelero enfrenta un panorama de estancamiento.

El sector de alojamiento y restaurantes creció 2.07% entre enero y noviembre del 2025. (Imagen: INEI)

Cevicherías optimistas

Blanca Chávez, vocera de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), precisó que a pesar de que tradicionalmente en verano no se espera un crecimiento fuerte en restaurantes más allá de las cevicherías, este año las expectativas son mejores.

“Está yendo bastante bien. Mayormente en verano baja la demanda de los restaurantes, excepto el ceviche porque la gente se va al sur, pero aún así estamos bien”, indicó.

Chávez estimó que en estos primeros meses del año se estaría alcanzado un crecimiento de 2% en el rubro de restaurantes, mientras que en invierno el crecimiento podría elevarse hasta un 4% .

Las perspectivas son mejores para los cevicheros. Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos (ARMAP), destacó un considerable crecimiento de la demanda impulsada por el verano.

“ Con relación al verano del 2025 (el negocio de cevicherías) está mucho mejor. Se nota una recuperación en las ventas casi de un 20%, o sea, casi estamos llegando a la normalidad del año 2019 ”, resaltó.

La expectativa para los restaurantes marinos, precisó, es que el verano represente cerca del 60% de su venta anual.

Además aclaró que los costos de los platos se han mantenido estables en un promedio de S/ 40, a pesar de la desaparición de insumos como el calamar y la almeja.

La Asociación de Restaurantes Marinos (ARMAP) espera que el verano represente cerca del 60% de su venta anual. (Imagen: Andina)

Demanda en hoteles se enfría

El panorama es diferente para el rubro de alojamiento. Aunque el negocio no ha empeorado drásticamente respecto al año pasado, tampoco muestra señales de mejora, señaló, Ignacio Mendoza, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP).

Pese a las importantes inversiones realizadas en nuevos hoteles en la capital, estas no están logrando la rentabilidad esperada por falta de visitantes. Está caída en el flujo de turistas ha generado que los precios de los hoteles estén más bajos.

Uno de los factores que frenan el avance del rubro es la ausencia de grandes eventos para este año, recordando que en 2024 la ocupación se sostuvo gracias al Foro APEC y en el 2025 por los Juegos Bolivarianos y la final de la Copa Libertadores .

“Este año no se repite ninguno de esos eventos. No tenemos ningún evento ‘city wide’, es decir, ninguno importante que vaya a demandar una gran capacidad hotelera”, explicó.

A la falta de eventos se suman los obstáculos que viene enfrentando el turismo por falta de una política clara de Estado; la carencia de infraestructura, como los accesos al nuevo aeropuerto que operan bajo puentes provisionales; y los problemas recurrentes en Machu Picchu, por dificultades para el acceso a trenes, buses o boletos.

“Seguimos sumando problemas que nos generan descontento internacional de los turistas y eso no nos permite avanzar”, indicó.

A pesar del complicado contexto al que se suman unas elecciones generales que generan algo de ruido, Mendoza afirmó que las inversiones hoteleras no se han detenido pues hay nuevos proyectos en marcha y que incluso abrirá un hotel importante en Miraflores en el primer trimestre.