En diálogo con este medio, el alto funcionario del Perú ante APEC, Renato Reyes Tagle, afirmó que además de las inversiones que podría atraer el Perú en el marco del encuentro de líderes, en noviembre próximo, APEC 2024 “generaría más de US$ 20 millones en hospedaje, transporte, seguridad, turismo y alimentos. Será una cifra mayor a lo que se logró en el APEC del 2016″, estimó.

Desde enero hasta mediados de agosto, el país ha recibido a 6.966 visitantes de las 21 economías que conforman el APEC para diferentes reuniones relacionadas a comercio, economía y desarrollo. Carlos Vásquez Corrales, presidente de las Reuniones de Altos Funcionarios, detalló a G de Gestión que solo para la Semana de Líderes, en noviembre, se esperan a casi 6.000 personas.

“Se han acreditado 1.200 empresarios, muchos de ellos de China, además de 2.000 periodistas. En total, esperamos que durante todo el evento hayan llegado al país 18.000 personas solo por APEC. Ya tenemos la confirmación de muchos líderes, como el de Chile, Estados Unidos, Malasia, China. Posiblemente la mandataria de México no venga, y Rusia envíe a un delegado”, comentó.

Avances y anuncios

El foro APEC 2024 se ha organizado tomando en cuenta tres ejes principales, de acuerdo a Renato Reyes. Un primero punto, la digitalización e innovación para promover la transición de la economía informal a la formal y global al 2035; seguido de temáticas como la inversión y el comercio para promover un crecimiento económico inclusivo e interconectado en el Asia-Pacífico, y la promoción de un crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente.

En esa línea, se han aprobado a la fecha 11 entregables del más alto nivel, que incluye también temas como la seguridad alimentaria, energía (relacionado con la producción del hidrógeno bajo en emisiones), el empoderamiento de las pymes, mujer e inclusión, así como el comercio.

Al respecto, Carlos Vásquez recordó que, pese a que APEC no es un organismo de carácter vinculante, sí ha obtenido resultados concretos. A finales de los años noventas -recuerda-, el arancel aproximado en la economía del Asia-Pacífico era de aproximadamente 17%, y en el 2020, cuando se revisa la agenda APEC, el arancel era del 5%. “Es decir, las discusiones que se llevan a cabo en APEC sí tienen un impacto en las negociaciones que luego hace cada economía”, subraya. Se espera que durante la semana de líderes se apruebe una declaratoria sobre la nueva visión de la nueva área de libre comercio de Asia-Pacífico.

Mientras que, sobre el hidrógeno bajo en emisiones, Renato Reyes Table aseguró que hay una empresa irlandesa y otra de Estados Unidos que están por invertir plantas de hidrógeno verde en Arequipa.

“Hablamos de una inversión de US$ 10.000 millones respecto al proyecto estadounidense, y de US$ 4.000 millones por el capital irlandés. No me extrañaría que próximamente vengan anuncios desde el Asia, con Japón como potencial inversionista”, finalizó.

