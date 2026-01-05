En 2026 el sector de turismo aún no lograría la recuperación que esoera el Mincetur, en medio de elecciones y falta de infraestructura. (Agencia Andina)
En 2026 el sector de turismo aún no lograría la recuperación que esoera el Mincetur, en medio de elecciones y falta de infraestructura. (Agencia Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El sector turístico cierra nuevamente un año sin alcanzar los niveles que perdió tras la pandemia e inicia con dudas el 2026. Pese a las expectativas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los gremios advierten una serie de riesgos.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno aprueba incluir embarcaciones de uso particular dentro del régimen para turismo
Áncash crecerá hasta 15% en turismo en 2026: ¿Qué sectores crecerán tras ser elegido Mejor Destino de Aventura?
Empresas de turismo en alerta por cobro de la tarifa de conexión: solicitan nueva evaluación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.