Entre enero y noviembre de 2025, el Perú recibió 3′810,219 visitantes internacionales, consolidando una recuperación sostenida del turismo. Esta cifra representa un crecimiento interanual de 4.5% y una recuperación del 78.6% respecto a los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2019, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el Reporte de Turismo de Mincetur, del total de visitantes internacionales, 3′130,121 fueron turistas internacionales y 680,098 excursionistas internacionales. Los turistas representaron el 82.2% del total, mientras que los excursionistas alcanzaron el 17.8 %, lo que evidencia una demanda sólida y diversificada por la oferta turística del país.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, resaltó el impacto positivo de estos resultados. “El turismo es un motor clave para el desarrollo del Perú. Estos más de 3.8 millones de visitantes internacionales son un impacto positivo en la generación de empleo e impulso económico”, afirmó.

El desempeño del turismo receptivo fue impulsado principalmente por la llegada de visitantes residentes de Chile, con 1′182,764 personas, que representaron el 31% del total. Le siguieron Estados Unidos con 566,000 visitantes (14.9%), Ecuador con 321,000 (8.4%), Bolivia con 206,000 (5.4 %), Brasil con 205,000 (5.4%) y Colombia con 177,000 visitantes (4.6%). En conjunto, estos mercados explicaron el 69.7% del total de llegadas internacionales al país.

A nivel de bloques regionales, Sudamérica concentró el mayor flujo de visitantes internacionales, con el 59.1% del total, equivalente a 2.3 millones de personas. Norteamérica representó el 19.4 %, con 740,000 visitantes; Europa el 14.5%, con 552,000; Asia el 3.5 %, con 135,000; y Centroamérica el 2.4 %, con 90,000 visitantes, lo que evidencia una recuperación equilibrada de los principales mercados emisores.

En cuanto a los puntos de ingreso al país, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró el mayor número de visitantes internacionales, con 2.13 millones, equivalente al 55.9% del total. Le siguieron el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con 1 millón de visitantes (27%); el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes, con 247 mil (6.5%); y el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF Puno, con 170,000 visitantes (4.5%).

Finalmente, en el ámbito del turismo emisivo, entre enero y noviembre de 2025, la salida de visitantes peruanos residentes al exterior alcanzó los 3′744,630. De este total, 3′088,511 correspondieron a turistas (82.5%) y 656,119 a excursionistas (17.5%), reflejando una evolución positiva del movimiento turístico del país hacia el exterior.