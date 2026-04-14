El asesor de Desarrollo de Negocios y Marketing del grupo Juicy Lucy, Juan Carlos Verme, indicó que el aumento de los ingresos encuentra justificación en la expansión de las tiendas, el apalancamiento del delivery y la implementación de adecuadas estrategias de marketing. De hecho, en el 2025, la cadena de hamburguesas Juicy Lucy, junto a sus dos marcas hermanas Up Burger y Chicken What, creció un 20% en relación al 2024; mientras, que en los dos primeros meses de este año, el incremento continúo la senda de los dos dígitos en relación a similar etapa del periodo anterior.

“Uno de los aspectos claves en el crecimiento es el delivery, que viene aumentando año a año y ahora representa aproximadamente la mitad de la venta del grupo. Ahora, incluso de cualquier restaurante de Juicy Lucy sale por delivery también Up Burger y Chicken What. Nosotros vemos todas las unidades operativas en conjunto”, explicó el ejecutivo.

Bajo esa perspectiva, Verme recordó que en el 2025 se concretó la apertura de un restaurante de Juicy Lucy en Miraflores; además, de una primera sede de la marca Up Burger que se abrió para el público en el patio de comidas de Plaza San Miguel. “Up Burger es una marca que performó muy bien en venta por delivery, lo que nos motivó a instalar un espacio propio. Con Up Burger nuestra estructura de precio es un poco más elevado que el resto de los competidores del patio de comidas; sin embargo, se trata de un producto de muy buena calidad, con el uso de la técnica de hamburguesa smash”, agregó el empresario.

Juan Carlos Verme, asesor de Desarrollo de Negocios y Marketing del grupo Juicy Lucy. (Foto: César Campos)

Nuevas aperturas de Juicy Lucy

A fin de viabilizar la meta de los US$ 10 millones anuales en ingresos (prefiere mantener en reserva la facturación actual), el grupo Juicy Lucy proyecta para el 2028 tener entre 16 y 18 sedes, a un ritmo de aperturas de entre 2 a 3 locales por año. Los nuevos espacios comerciales no solo aludirán a la conocida Juicy Lucy, sino también a sus firmas conexas.

Así, actualmente, la firma cuenta con 10 restaurantes Juicy Lucy, su reciente espacio de Up Burger; además, de una cocina oculta en La Molina. Adicional a ello, el ejecutivo adelantó que tienen previstas nuevas aperturas este 2026, afianzado principalmente en la marca Up Burger.

“La marca viene performando muy bien, cumpliendo con su estimado de ventas y creemos que tiene potencial. Queremos probarlos en otros mercados (fuera de Plaza San Miguel), manteniendo por el momento el formato estándar de entre 50 y 70 m2 dentro de los patios de comida”, recalcó el ejecutivo.

De este modo, Up Burger alista este año su llegada al patio de comidas del Jockey Plaza, mientras que en en Megaplaza Independencia tendrá su propio lugar en el nuevo distrito gastronómico del mall.

“Nuestro objetivo es ver cómo funciona la marca este año, con tres locales abiertos en distritos diferentes y con características muy particulares. Queremos aprender un poco de cada uno de los mercados y, posteriormente, evaluaremos continuar con el formato de patio de comidas u otras propuestas”, expresó Verme.

En cuanto a los restaurantes Juicy Lucy, la estrategia es la remodelación de locales, que incluye un cambio de imagen y logotipo a fin de reforzar el posicionamiento premium de la marca. Tras realizar estas labores en sus sedes de Juicy Lucy Alpina (San Isidro) y en Miraflores, los próximos puntos son los locales del Jockey Plaza y la avenida Dos de Mayo (San Isidro).

“El local del Jockey Plaza se reinaugura en estos días, mientras que la sede del Dos de Mayo debe empezar su remodelación en estas semanas. Otro restaurante con la posibilidad de actualización también es el que tenemos en el Boulevard de Asia, pero de concretarse sería en diciembre próximo”, enfatizó.

Verme sostuvo que la inversión que merecerá las remodelaciones de Juicy Lucy y las aperturas de Up Burger es de alrededor de S/ 3 millones en total , siendo que este gasto tendría origen en recursos propios y deuda privada.

“Estamos bastante confiados en la estrategia que hemos tomado porque nos viene rindiendo resultados. Creemos en la expansión que podemos tener con Up Burger como un jugador interesante en los patio de comidas, y también con la remodelación de locales de Juicy Lucy; de hecho, el año pasado se hizo esta actualización de imagen en el local de Alpina y las ventas en el salón aumentaron 25%”, finalizó el ejecutivo.

Juicy Lucy Alpina se remodeló el año pasado. (Foto: Juicy Lucy)