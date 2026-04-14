Juicy Lucy fue parte de Civitano, holding gastronómico del Grupo Wiese.
Juicy Lucy fue parte de Civitano, holding gastronómico del Grupo Wiese.
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Mayumi García
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A partir de una estrategia que incluye la apertura de nuevos puntos de venta y la consolidación de los locales actualmente en funcionamiento, el grupo Juicy Lucy se ha trazado la meta de llegar al 2028 con una facturación anual de US$ 10 millones. Para ello, la cadena de hamburguesas —que en el 2024 fue vendida por Civitano (Grupo Wiese) a inversores privados cuyos nombres se mantienen en reserva— preserva un crecimiento a doble dígito, ¿pero qué factores sustentan el avance de la firma y cuáles son los proyectos?

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