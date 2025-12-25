Le Cordon Bleu Perú cerró el 2025 con un crecimiento de entre 10% y 12% frente al 2024, consolidando su recuperación tras la pandemia. Este desempeño positivo se sostuvo tanto en su instituto como en su universidad, impulsado por una mayor demanda de formación especializada y por el dinamismo del sector gastronómico, que continúa atrayendo a nuevos perfiles interesados en profesionalizarse y competir en un mercado cada vez más exigente. ¿Cuáles son los planes para mantener un crecimiento sostenido?

De cara al 2026, Patricia Dalmau, directora general de la Corporación Le Cordon Bleu Perú, adelanta que la proyección es sostener su ritmo de expansión y crecimiento, apalancada en la ampliación de su oferta académica, el lanzamiento de nuevos programas y una estrategia de inversión enfocada en fortalecer su infraestructura, la tecnología educativa y los estándares internacionales de formación. En este escenario, tanto el instituto como la universidad se preparan para atender una mayor demanda.

Nueva sede de Le Cordon Bleu

De cara al 2026, Le Cordon Bleu Perú proyecta mantener una senda de crecimiento sostenido tanto en su universidad como en su instituto, con un avance mínimo esperado de 10% y una meta de hasta 15% en los próximos años. En términos de matrícula, la corporación apunta a que el instituto alcance entre 1,800 y 1,900 alumnos, mientras que la universidad se proyecta en un rango de 1,000 a 1,500 estudiantes, en línea con una mayor demanda por formación gastronómica especializada. “Estamos enfocados al crecimiento y a la consolidación”, señaló Patricia Dalmau, al explicar que la expansión responde a un interés creciente por profesionalizarse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

Uno de los principales ejes del plan 2026 es la expansión académica. En la universidad, Le Cordon Bleu Perú alista el lanzamiento de dos nuevas maestrías, mientras que en el instituto prevé incorporar dos nuevas carreras, reforzando su portafolio sin perder el foco en la calidad. “Pensamos sacar dos carreras nuevas, sin perder todo lo que es la calidad y la inversión en nuestra infraestructura, en el equipamiento especializado y sobre todo en la tecnología educativa”, explicó Dalmau.

En paralelo, la institución avanzará con una de sus mayores inversiones de los últimos años: la construcción de la nueva sede universitaria, ubicada en la avenida Arequipa, en Lima. El proyecto contempla un área aproximada de 5,000 metros cuadrados y una inversión estimada de entre US$ 5.5 millones y US$ 6 millones, con un plazo de obra de 12 a 18 meses y una inauguración prevista entre finales del 2027 e inicios del 2028. “Va a haber mejoras tecnológicas y los laboratorios también van a ser más específicos, tanto de prácticas como científicos y de investigación”, detalló la directora general, quien destacó que esta nueva infraestructura será clave para fortalecer la formación práctica, la innovación y el desarrollo académico de cara al crecimiento futuro.

Le Cordon Bleu apuesta por formación alineada al mercado laboral, no solo académica. (Foto: Le Cordon Bleu Perú)

Carreras con mayor demanda y nuevos programas

En la universidad, las carreras con mayor demanda continúan siendo Gastronomía, Industrias Alimentarias y Nutrición, en ese orden, siendo especialmente relevante el repunte de Industrias Alimentarias. “Está teniendo un repunte muy bueno, creo que ya la sociedad está entendiendo las ventajas que tiene esta carrera, no solamente a nivel Perú, sino a nivel internacional”, explicó Dalmau. Este mayor interés responde a una formación con enfoque integral, que conecta la gastronomía con la industria, la innovación y la proyección global, en un contexto donde el mercado demanda profesionales con una visión más técnica y transversal del sector alimentario.

En el instituto, la gastronomía sigue siendo el eje central, acompañada por pastelería, cocina, bar, hotelería y turismo, todas con un desempeño positivo en matrícula. A ello se suma el crecimiento del Programa de Educación Continua (PEC), orientado a la especialización y profesionalización de corto plazo, que ha captado a un público que busca actualizarse o profundizar conocimientos específicos. “El PEC crece muchísimo porque hay mucha gente interesada hoy en día en especializarse”, señaló la directora general, quien adelantó además que, de cara al 2026, el instituto incorporará dos nuevas carreras, mientras que la universidad lanzará dos nuevas maestrías, reforzando su propuesta educativa sin perder el foco en la calidad académica, la inversión en infraestructura, el equipamiento especializado y la tecnología educativa.

La gastronomía continúa siendo el eje central de la propuesta académica. (Foto: Le Cordon Bleu Perú)

Evolución del perfil del alumno y empleabilidad

El perfil del estudiante de Le Cordon Bleu Perú ha evolucionado hacia uno más práctico y alineado con las exigencias del mercado laboral, tanto en la universidad como en el instituto. Según explicó Patricia Dalmau, la institución ha reforzado su modelo educativo para acercar la formación académica a la experiencia real del sector, a través de espacios como un restaurante de alto nivel gestionado íntegramente por los alumnos. “Lo que hacemos con esto es darle un cambio fuerte al perfil de nuestro egresado”, señaló, destacando que esta metodología ha permitido que muchos estudiantes y egresados se posicionen en competencias y rankings internacionales, así como en el mercado laboral, con una inserción más rápida y sólida.

En cuanto a la composición del alumnado, la distribución es prácticamente equilibrada, con 51% de hombres y 49% de mujeres, tanto en la universidad como en el instituto. No obstante, existen diferencias por especialidad: en bar predomina la presencia masculina, aunque con una participación creciente de mujeres; en pastelería, en cambio, hay mayor presencia femenina; mientras que en gastronomía el reparto es casi igualitario. Dalmau subrayó además que alrededor del 35% de los egresados son emprendedores, un perfil que considera clave para el sector. Asimismo, señaló que la formación busca no solo empleabilidad, sino también impulsar la creación de nuevos negocios gastronómicos.

Impacto del boom gastronómico peruano: alumnos extranjeros

El boom gastronómico peruano ha tenido un impacto directo en la formación académica y en el perfil de los estudiantes, tanto en la universidad como en el instituto de Le Cordon Bleu Perú. De acuerdo con Patricia Dalmau, este fenómeno ha elevado el nivel de exigencia y ha redefinido la manera en que los alumnos se preparan para competir en el mercado. “Hoy en día, los muchachos tienen claro que para salir a competir no solamente es saber hacer un plato en específico, sino conocer muchísimo de nuestras bases, de nuestro Perú, de nuestros alimentos y de nuestros insumos”, señaló.

Este posicionamiento también ha reforzado el atractivo de la institución para estudiantes del exterior. Actualmente, alrededor del 7% del alumnado es extranjero, porcentaje que Le Cordon Bleu Perú busca elevar nuevamente al 10%, nivel que mantenía antes de la pandemia. “Hay mucho alumno interesado en lo que es la gastronomía peruana”, afirmó Dalmau, quien explicó que, para captar esa demanda, la corporación viene desarrollando nuevos programas orientados al público internacional, como el VIIS de cocina peruana, un formato enfocado exclusivamente en la gastronomía nacional. La universidad y el instituto apuntan así a consolidar al Perú no solo como referente culinario, sino también como un polo regional de formación gastronómica.