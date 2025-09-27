En 2019, el Grupo Wiese vendió el 100% de las acciones del centro comercial Megaplaza a Parque Arauco por US$ 120 millones (Foto: Difusión).
En 2019, el Grupo Wiese vendió el 100% de las acciones del centro comercial Megaplaza a Parque Arauco por US$ 120 millones (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

A lo largo de más de un siglo, el apellido Wiese ha estado ligado al desarrollo empresarial del Perú, transitando desde modestos orígenes hasta convertirse en uno de los grupos económicos más influyentes del país. Con una historia marcada por la reinvención constante, esta familia ha protagonizado hitos clave en sectores como la banca y el retail hasta la hotelería, la logística y la gastronomía, redefiniendo su portafolio conforme cambian los tiempos. Este es el recorrido completo de una saga empresarial que ha sabido crecer, transformarse y también soltar.

TE PUEDE INTERESAR

Tras venta de Frialsa del Grupo Wiese a Emergent Cold: estos son los planes de la multinacional en Perú
Holding del grupo Wiese vende cadena de hamburguesas Juicy Lucy
Tras superar a WeWork, Comunal va por más: expande presencia y capta a inmobiliarias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.