En Perú, la franquicia de Rosa Mezcal cuenta con cuatro locales ubicados en San Juan de Lurigancho (SJL), Los Olivos, San Borja y Miraflores. (Foto: Rosa Mezcal)
En Perú, la franquicia de Rosa Mezcal cuenta con cuatro locales ubicados en San Juan de Lurigancho (SJL), Los Olivos, San Borja y Miraflores. (Foto: Rosa Mezcal)
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Edgar Velito
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Rosa Mezcal, el restobar con temática mexicana que opera en Lima, ajustó su operación tras reubicar su local en Miraflores y alista una nueva apertura en la capital mientras avanza en su plan de expansión a provincias y el exterior. La empresa proyecta un repunte en la demanda en los próximos meses, en un contexto de estacionalidad del consumo.

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