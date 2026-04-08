Augusto Guerrero Scheelje, gerente general de Rosa Mezcal, señaló que el restobar de temática mexicana realizó ajustes en su operación durante 2025, tras mudarse a un local “más estratégico” en Miraflores. “En noviembre aperturamos nuestro local dentro del centro comercial Alcázar, donde hemos logrado una facturación en nuestro primer mes de S/ 200,000”, comentó a Gestión.

Este cambio implicó dejar su anterior ubicación en la av. La Paz, en el mismo distrito, en diciembre de 2024. La decisión respondió a la búsqueda de una zona con mayor afluencia y consumo de bebidas. “No es nuestra primera experiencia dentro de un mall, ya estuvimos en el Jockey Plaza en 2023, pero cerramos por los altos costos de alquiler”, explicó.

Además, resaltó que el centro comercial Alcázar es un mall muy concurrido, además por la zona en la que está, existen ejecutivos y empresarios importantes. “Hemos tenido tres eventos corporativos, entre noviembre y diciembre del año pasado. Es un nicho a cuál apuntamos y queremos crecer este 2026″, señaló.

Con el inicio de este año, la empresa tuvo un ticket de consumo bajo, en un contexto en el que parte de su público se desplaza al sur de Lima durante el verano. Sin embargo, a partir de marzo las ventas ya empiezan a crecer. "En mayo por el Día de la Madre y en julio por Fiestas Patrias son las fechas que tenemos mayor demanda”, añadió el ejecutivo.

El perfil de consumo de Rosa Mezcal está está dirigido en un 90% al público femenino y en un 10% al masculino.

Rosa Mezcal alista nuevo local en Lima y expansión a provincias en 2027

Rosa Mezcal proyecta abrir al menos un local más hacia el cierre de 2026. “Ya tenemos opciones, pero por confidencialidad no podemos revelar los distritos. Aunque será en Lima Moderna, fuera de Miraflores, en una zona sin restobares mexicanos, lo que hará la propuesta novedosa. Además, el formato será puerta a calle y con una inversión de US$ 50,000”, adelantó.

Más adelante, la estrategia contempla la expansión a provincias, con opciones en Arequipa, Cajamarca y Cusco, para el primer semestre de 2027. “Estamos en negociaciones y evaluando la opción más rentable. La logística hacia provincias toma tiempo, por lo que buscamos un local también puerta a calle, cercano al centro de la ciudad, en una de estas plazas”, afirmó.

Sobre la posibilidad de expandirse fuera del país, el ejecutivo señaló que el plan de ingresar a Chile se mantiene y que la ciudad objetivo sería Santiago.

“Es una opción en evaluación y antes de diciembre podríamos definir y anunciar el ingreso. En Santiago no hay una propuesta mexicana como la que tenemos. Además, la inversión que destinaremos será mayor a la del local en Lima, ya que la zona en la que estamos apuntando como Las Condes es muy exclusiva, parecida a Miguel Dasso en San Isidro”, dijo.

Con este enfoque, la empresa proyecta este año un crecimiento de doble dígito y facturar S/ 230,000 mensuales, impulsado por el desempeño de su nuevo local en Miraflores y la apuesta por el ecommerce al lanzar su propio canal de venta digital, previsto para junio.

Más datos sobre Rosa Mezcal

Consumidor. El perfil de consumo de Rosa Mezcal está está dirigido en un 90% al público femenino y en un 10% al masculino.

El perfil de consumo de Rosa Mezcal está está dirigido en un 90% al público femenino y en un 10% al masculino. Portafolio. El restobar con tema mexicana genera el 70% de sus ingresos a través de cócteles de autor, y el 30% mediante platos como burritos trufados, nachos, quesadillas, entre otros.

El restobar con tema mexicana genera el 70% de sus ingresos a través de cócteles de autor, y el 30% mediante platos como burritos trufados, nachos, quesadillas, entre otros. Ventas. El 30% de las ventas totales de Rosa Mezcal proviene de eventos corporativos, mientras que el 70% corresponde al público en general.

El 30% de las ventas totales de Rosa Mezcal proviene de eventos corporativos, mientras que el 70% corresponde al público en general. Operación. Rosa Mezcal inició operaciones en 2019 en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), bajo la dirección de Juan Andrés Games, actual presidente de la marca regional. El éxito alcanzado en ese país, con tres locales, impulsó a la marca a expandirse al Perú en 2022.

Rosa Mezcal inició operaciones en 2019 en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), bajo la dirección de Juan Andrés Games, actual presidente de la marca regional. El éxito alcanzado en ese país, con tres locales, impulsó a la marca a expandirse al Perú en 2022. Franquicia. En Perú, la franquicia de Rosa Mezcal cuenta con cuatro locales ubicados en San Juan de Lurigancho (SJL), Los Olivos, San Borja y Miraflores.