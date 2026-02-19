José Antonio Vallejo, CEO de Vallejo Group, comentó los avances del proyecto de uso mixto que la empresa desarrolla en su complejo actual en El Agustino, el cual será transformado en un espacio que integrará comercio y vivienda.

Desde noviembre de 2025, la compañía dejó de operar su servicio de última milla, salvo el arrendamiento de almacenes cross-docking, que continuará operando únicamente durante este año mientras se enfoca en el nuevo proyecto.

“Estamos terminando el estudio de cabida y luego pasamos al diseño. Queremos tener el proyecto en planos para buscar inversionistas, tanto locales como extranjeros, varios ya nos han contactado. Es una inversión de US$ 46 millones que transformará la zona este de Lima, incluyendo Ate, Santa Anita y El Agustino”, comentó a Gestión.

José Antonio Vallejo, CEO de Vallejo Group.

Vallejo Group alista strip center en El Agustino

La compañía ya había anunciado parte de su plan de trabajo en 2025, ahora se conocen detalles sobre las dimensiones y funciones previstas. “El proyecto contempla tres niveles comerciales: uno a nivel de calle y dos en sótano. En cada piso se instalarán varios locales, cada uno con un área máxima de 360 m2. Se trata de un proyecto mixto de strip center con residencia. Además puede entrar un gimnasio pequeño en en alguno de estos niveles”, reveló el ejecutivo.

En concreto, el proyecto contempla tres torres: una de 36 pisos con vista a la vía de Evitamiento; y dos torres de 15 pisos, una ubicada en la esquina de la av. Nugget con la av. Primero de Mayo y otra situada en la parte posterior del lote, colindante con una propiedad de terceros.

“El predio tiene una forma triangular que culmina en una punta redondeada. Los tres primeros pisos de las torres estarán destinados a comercio, mientras que los niveles superiores serán de uso residencial. Hemos previsto que el área comercial sea administrada por un fondo de inversión”, afirmó.

Vallejo Group busca conectar su proyecto de uso mixto con la Línea 2 del Metro de Lima

Aunque aún no se ha definido qué operadores comerciales ocuparán los espacios , ya están determinadas las unidades de vivienda dentro de las torres. “Según el estudio de cabida, estimamos desarrollar 474 departamentos de entre 58 y 60 m2, distribuidos en tres torres”, adelantó.

Si bien el proyecto de uso mixto integrará comercio y vivienda, la empresa evalúa incorporar pequeños almacenes urbanos destinados a paquetería.

“Estamos evaluando cómo diseñar los accesos; aún falta definir el ingreso final para permitir la entrada de pequeñas vans, con el fin de habilitar microhubs en los niveles inferiores. Probablemente destinemos una parte del área comercial interna para estos espacios”, adelantó.

Este proyecto de la empresa sigue un modelo similar al de otros desarrollos urbanos en el mundo, integrados a sistemas de transporte masivo. Un ejemplo es el Mercado Urbano Tobalaba en Santiago, que combina edificios comerciales y de oficinas con conexión directa a la red del metro.

“El proyecto en El Agustino se ubica a solo 100 metros de la estación Evitamiento de la Línea 2 del Metro de Lima. La idea es conectar directamente el predio con la estación, aprovechando su ubicación estratégica y el alto flujo peatonal de la zona”, afirmó.

La empresa prevé iniciar las obras a fines de 2026, con el diseño y la ingeniería a cargo de firmas extranjeras.“Se trata de una empresa canadiense y otra uruguaya, ambas especializadas en arquitectura e ingeniería. En marzo podríamos tener un primer avance del diseño arquitectónico, y el plano final debería estar listo en julio”, indicó.

El proyecto de uso mixto se ubica a solo 100 metros de la estación Evitamiento de la Línea 2 del Metro de Lima. (Imagen referencial)

Vallejo Group apunta a expandir operación de última milla en España

Aunque el enfoque principal de Vallejo Grupo está en su proyecto de uso mixto, la empresa mantiene operaciones activas, al menos fuera del Perú. A mediados del año pasado, puso en marcha su propio centro de almacenes cross-docking de 400 m2 en Madrid, en alianza con un socio local.

“Queremos expandir nuestra operación de última milla en España, pero esto dependerá de los acuerdos que se definan en el directorio con la empresa con la que mantenemos la alianza, ya que con ella desarrollaremos la expansión. En febrero deberíamos tener mayor claridad sobre cómo se ejecutará este proceso”, adelantó el ejecutivo.

En Lima, otro proyecto que la empresa tenía previsto en Los Olivos —similar al de El Agustino, con 2,700 m2 de almacenes y una inversión total de US$ 8 millones— ha quedado en stand by por las inversiones en el exterior de la empresa.

“El proyecto quedó en etapa de diseño, pero lo retomaremos una vez que finalice el desarrollo del proyecto de uso mixto, lo cual tomará algunos años. La construcción demandará aproximadamente tres años y estaría lista hacia 2029. Sin embargo, es posible que retomemos el negocio logístico a mitad del proceso constructivo”, explicó.