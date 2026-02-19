Este proyecto de la empresa sigue un modelo similar al de otros desarrollos urbanos en el mundo, integrados a sistemas de transporte masivo. (Foto referencial compartida por Vallejo Group)
Vallejo Group continúa con el desarrollo de su proyecto de uso mixto en El Agustino, mientras define detalles técnicos, logísticos y comerciales. La compañía, especializada en almacenes de última milla, avanza en el diseño, evalúa nuevas configuraciones para espacios complementarios y mantiene operaciones en el exterior, en paralelo al cronograma previsto para el inicio de obras de su proyecto urbano que transformará la zona este de la ciudad.

