Strip center Lomas Plaza de Besco estaría listo a mediados del 2026.(Foto: Besco).
Strip center Lomas Plaza de Besco estaría listo a mediados del 2026.(Foto: Besco).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

En medio de la expansión del secotor de retail y centros comerciales, un formato que viene creciendo de manera interesante son los strip centers, acumulando un inventario de 427 locales en 26 establecimientos en Lima y una disponibilidad actualmente de solo 4.1% tiendas. La consultora Jones Lang LaSalle (JLL), a través de su reporte a este sector, anticipa los planes de crecimiento de este segmento.

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los 14 centros comerciales en Perú que se amplían o modernizan: ¿cuáles son?
Estos son los tres centros comerciales más rentables de Parque Arauco en Perú
Centros comerciales, ¿los favoritos de los limeños? y ¿en provincias?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.