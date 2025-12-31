Franquicia de Taproom 7 Vidas capta interés de vecino país. (Foto: 7 Vidas).
Franquicia de Taproom 7 Vidas capta interés de vecino país. (Foto: 7 Vidas).
Josimar Cóndor
Con nueve años de operación, el productor peruano de cerveza artesanal Master Brew comienza el despliegue de la franquicia del taproom (bar de cervezas artesanales) de su marca 7 Vidas, nacida en Tacna. Si bien el plan de expansión apunta al mercado local, el formato ha despertado el interés en el exterior. En tanto, en exportaciones, la compañía acaba de abrir el mercado de California y pone la mira en Europa para el 2026, mientras alista la ampliación de su portafolio de cervezas. Conozca los planes de la empresa.

