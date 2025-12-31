Marco Málaga, CEO de Master Brew, empresa que elabora la cerveza artesanal 7 Vidas, señaló que hoy cuentan con tres taprooms en Arequipa, Tacna y Cusco, bajo contratos de licencia. Con esta experiencia, ahora alistan la expansión con el formato de franquicias.

Así, en enero próximo, abrirá la primera franquicia de 7 Vidas, en Miraflores (Lima). El plan elaborado proyecta la apertura de 10 franquicias en Perú en los próximos tres años, considerando acuerdos de exclusividad geográfica por región, distrito o zona.

“Ya tenemos interesados en tomar las franquicias”, comentó el ejecutivo, tras destacar que este formato los podría llevar a reforzar la presencia en regiones del norte, donde aún no cuentan con taprooms y la comercialización es menos amplia que en el sur.

Marco Málaga, CEO de Master Brew, empresa que elabora la cerveza artesanal 7 Vidas.

Si bien el plan de expansión ha sido enfocado en Perú, Málaga destacó que esta propuesta ya ha despertado la atención en Chile, donde la marca ya se comercializa vía distribuidores. En ese sentido, reveló que han iniciado conversaciones para llevar el formato a Santiago de Chile.

No obstante, recalcó que este interés acaba de presentarse y representaría una opción adicional a la establecida en el plan original. En tanto, también explicó que la apertura de un taproom en el exterior enfrenta un desafío logístico importante.

La operación de un taproom implica la exportación de cerveza en volúmenes importantes para el abastecimiento a los contenedores con caños que permiten servir la bebida. En ese sentido, la exportación del líquido no se podría realizar en botellas, sino en presentaciones que revisten otras complicaciones.

Exportaciones de 7 Vidas: hacia Estados Unidos y Europa

Consultado por la oportunidad de exportar la cerveza 7 Vidas, Málaga remarcó que la empresa ya exporta la bebida a Chile y que han tenido despachos a Estados Unidos. De cara al 2026, destacó que se abren nuevas oportunidades.

Por un lado, acaban de completar todos los permisos para despachar al estado de California (EE.UU.), a través de un importador especializado en productos y bebidas de países de América Latina. Así, en 2026, empezaría a suministrar a ese territorio de manera regular.

La apertura de un taproom de 7 Vidas en el exterior enfrenta un desafío logístico importante.

Asimismo, tras realizar pequeñas y eventuales exportaciones para varios festivales de cerveza en España, Alemania y Bélgica, en Europa, el ejecutivo afirmó que el próximo paso sería la exportación constante y en contenedores a ese continente.

“Hemos recibido el interés de importadores de Europa, esperamos concretar exportaciones en 2026”, manifestó.

Ampliación del portafolio: hacia más cervezas lager

En la actualidad, 7 Vidas cuenta con un portafolio de 25 tipos de cerveza permanentes. Adicional a esa propuesta, cada año presenta al menos 25 variedades de cerveza nuevas. En 2026, tal ritmo de innovación continuará.

Si bien la oferta actual ya es amplia, Málaga explicó que la misma está compuesta principalmente por cervezas negras, oscuras y frutales. Sin embargo, aún no tienen una colección amplia de la variedad lager, similar a las cervezas industriales.

“Son cervezas más ligeras, más fáciles de tomar para un segmento que queremos atender”, manifestó.