La Unión de Cerveceros Artesanales (UCAP) calcula que el año pasado, las ventas del sector cervecero artesanal alcanzaron un crecimiento de 16%, con una producción de 2.9 millones de litros, tras la caída del 2023.

El aumento en la demanda de cerveza artesanal ha sido impulsado por dos factores clave: la mejora de la economía y el incremento del turismo. Con este avance se recuperan los niveles de ventas alcanzados en 2022, pero aún no tendrían márgenes de rentabilidad.

“Han crecido los volúmenes, pero han bajado significativamente los márgenes. Los cerveceros se están manteniendo ahí con sus precios para poder mantenerse competitivos, pero los márgenes siguen bajando. Si bien vemos un crecimiento en la demanda, estamos viendo una caída brutal en la cantidad de cervecerías que existen. La situación está bien crítica para el sector, en el sentido que está sobreviviendo hasta desaparecer ”, explicó Olivier Díaz, presidente de la UCAP.

Díaz recordó que en 2023, uno de los años más críticos, cerraron alrededor del 50% de las cervecerías artesanales. En tanto, en los últimos meses del 2024, se estimaba que había entre una y dos cervecerías artesanales cerrando al mes.

La recuperación, explicó, se ve empañada por el impacto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pues las cerveceras terminan sacrificando sus márgenes de ganancia para evitar trasladar el aumento del ISC. “Si no podemos poder tener un precio más competitivo, no podemos agrandar el mercado y, por ende, no podemos ser competitivos”, refirió.

Si bien para este 2025 la proyección de crecimiento del sector es del 15% -lo que podría representar una demanda de más de 3.3 millones de litros-, el representante de la UCAP reiteró que el avance sería menor que lo alcanzando durante el año anterior pues un próximo aumento del ISC seguirá poniendo presión sobre las cervecerías y afectando las más pequeñas.

Por ello, Díaz afirmó que sería necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hagan una diferenciación de clasificación para el ISC que se aplica a las cervezas.

Otro factor que afecta al sector, apuntó Díaz, es el crecimiento del rubro de ‘ready to drinks’, categoría de alcoholes ya preparados que ha tenido un elevado crecimiento, pero que estarían pagando menos impuestos que los cerveceros artesanales.

Cerveza industrial también afectada por ISC

Para la SNI, la menor producción que ha enfrentando la industria cervecera industrial en los últimos años está relacionada también a la carga tributaria del ISC. A pesar de que la inflación ha disminuido y la capacidad de compra de los consumidores mejora, Antonio Castillo, gerente general de la SNI, advirtió que la cerveza no ha logrado recuperar su dinamismo.

