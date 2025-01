Hasta el momento, de acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos de este trago al mundo ascendieron a US$ 7.8 millones entre enero y noviembre del 2024, lo que representó un alcance de 43 destinos. Es más, el gremio exportador estima que los envíos de pisco cerraron el año pasado en US$ 8.5 millones.

El posicionamiento del pisco a nivel mundial

En el marco del evento a propósito del Día del Pisco Sour, que se festeja el primer sábado de febrero, los expertos calificaron a este destilado peruano como una bebida versátil, ideal para ser acogida en las mesas internacionales. De hecho, reconocen cuatro destinos donde hay potencial para enviar un mayor volumen de este producto: Canadá, Colombia, El Salvador e Indonesia.

Al respecto, Julio Pérez, presidente de ADEX, detalló la táctica de posicionamiento en estos cuatro mercados emergentes: “La estrategia del sector público-privado es ir de la mano, sobre todo con dos ministerios potentes que nos acompañan en esta tarea (Produce y Mincetur)”, sostuvo.

Precisó que Produce otorga ayuda en la labor con las bodegas: en técnicas nuevas y maquinarias, puntualmente; mientras que Mincetur coloca el esfuerzo en la promoción de la mano con Promperú.

La cabeza de ADEX, no obstante, se refirió a un gran reto en el circuito del fomento: “Cuando hablamos de pisco, hablamos de destilado, y destilado en el mundo hay muchísimo”. Por ello, detectó una urgencia en el realce de la historia de autenticidad. “El pisco es un aguardiente de uva que no se hace en ninguna parte del mundo. Esa es la cosa única que nos llevará a posicionarnos en estos mercados”, acotó.

Serpost como socio clave del pisco

En la tarea se ha sumado la entidad de los Servicios Postales del Perú (Serpost). “Impulsa el comercio de las pymes, los emprendedores, a través de soluciones como Exporta Fácil, una herramienta creada para las mipymes; y, además, facilitador del comercio electrónico transfronterizo”, declaró para este diario Alexander Infantes, gerente general.

Correspondió con la premisa César Quispe, viceministro de MYPE e Industria de Produce. Sobre ello, resaltó que el 94% de los productores de pisco del país son mypes.

A través de la red postal conformada por 192 países, las posibilidades de negocio para los emprendedores se agrandan, especialmente en los cuatro mercados emergentes. “Los países pueden hacer un intercambio comercial usando la red postal, una red robusta, con el único propósito de generar sinergia, crecimiento económico”, concluyó Infantes.

Un impulso en la promoción del pisco

Después de los países líderes (Estados Unidos y España), se ubica Japón, con US$ 856,000. También fueron protagonistas Países Bajos, con US$ 628,000, y Bélgica, con US$ 451,000.

Con la finalidad de llegar a más mercados, Quispe anunció el regreso del Concurso Nacional del Pisco luego de 5 años. “Este concurso será clave para consolidar la industria y promover la excelencia del pisco peruano en mercados internacionales”, señaló.

En esa línea, la autoridad resaltó que la bebida es un símbolo de la identidad peruana. Complementó esta idea Danny Rojas, gerente de Alimentos y Bebidas del Country Club Lima Hotel, durante el evento a propósito de uno de los productos sello, el pisco sour. “Celebrar el Día del Pisco Sour es reafirmar nuestro compromiso con la excelencia y la promoción de lo mejor del Perú al mundo”, comentó.

SOBRE EL AUTOR Camila Vera Criollo Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.