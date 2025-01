Según precisó la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la resolución establece que los municipios no pueden paralizar obras o detener procedimientos arbitrariamente, cuando esta ya obtuvo una licencia o una aprobación de proyecto previa. Con esto, debería iniciarse la reactivación de obras que fueron detenidas y se permitirá el arranque de proyectos que no se habían iniciado y a los cuales le revocaron la autorización .

“Esta resolución está corrigiendo un tema que causaba mucho temor e inestabilidad. Esto pone el piso parejo y evidentemente va a animar a los inversionistas, porque ya entienden que no se puede actuar con esa arbitrariedad”, comentó Jorge Zapata, presidente de CAPECO.

La controversia originada con la ordenanza 610, emitida por la Municipalidad de Miraflores en el 2023, generó inicialmente la paralización de unos 40 proyectos inmobiliarios, indica la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). Este año, indican, hay unos 60 proyectos paralizados en este distrito por cuestionamientos al Informe Técnico Favorable (ITF) que aprobaron revisores urbanos, de los cuales 7 corresponden a viviendas de interés social y 52 a viviendas tradicionales.

Ante esto, José Espantoso, presidente de ASEI, señaló que se esperaría que con la sentencia del TC, los problemas con todos los proyectos paralizados deberían resolverse pues para detener una obra primero se tendría que esperar un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Espantoso precisó que el MVCS tendrá que respetar y proteger los derechos del tercero, recalcando que se debe garantizar los derechos de los terceros adquirientes (familias) que compraron en su momento un proyecto en planos . Es decir, si al haber familias afectadas, la municipalidad no puede suspender la obra.

“Los municipios ya no pueden paralizar obras hasta que el Ministerio de Vivienda se pronuncie. Con esta sentencia, lo que tienen paralizado hasta hoy deberían regresar a seguir sus procedimientos normales, es decir, aprobar anteproyectos, emitir licencias de construcción y las obras que paralizó, continuarlas otra vez”, comentó a Gestión.

El representante de ASEI precisó que, ahora, las dos únicas razones que tiene una municipalidad para paralizar una obra son: si es que el desarrollador inmobiliario está construyendo un proyecto diferente al que se aprobó con la licencia de construcción, o y si es que se evidencian temas de seguridad en la obra.

Aunque señaló que Miraflores ha sido el municipio más reacio a solucionar los desacuerdos con las inmobiliarias, los proyectos inmobiliarios ubicados en otros distritos también han enfrentado paralizaciones. Pero, en los casos con estos municipios, indicó que ya se estuvieron solucionando los problemas.

“Se están llegando a acuerdos con los desarrolladores inmobiliarios que tenían proyectos paralizados de obra en otros distritos (Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores). Hay reuniones fomentadas por el Ministerio de Vivienda. Con Miraflores hicieron el mismo intento, pero no ha funcionado”, refirió.

Ahora, con la nueva sentencia del TC, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI), Antonio Amico, coincidió en que, las municipalidades no tendrían nada que objetar.

“No deberían contravenir el principio de seguridad jurídica. Por tanto, debería mandarse la comunicación correspondiente para que puedan reiniciarse (los proyectos) la semana entrante, eso sería lo ideal”, afirmó.

¿Hay riesgo de que no se cumpla?

Para el presidente de CAPECO, Jorge Zapata, al ser un fallo de la máxima instancia de interpretación de la Constitución, no habría motivo para que no se cumpla lo establecido y “que no empiecen a reiniciarse los proyectos paralizados y a iniciarse los que no se les permitió iniciarse ” .

“En mi opinión, las inmobiliarias deberían comenzar a mandar cartas a la municipalidad, acogiéndose a la sentencia y señalando que se reinicien los proyectos”, comentó.

Pese a la expectativa, si se produce un hipotético caso en el que el municipio evite acatar la medida, Zapata consideró que se tendría que seguir un proceso legal pues podría calificar como una vulneración a las normas.

En tanto, Amico señaló que si no se respeta la sentencia del TC, no se estaría respetando el estado de derecho y afectaría a la predictibilidad.

“En este momento debería ser seguro que se cumpla con el fallo, pero habría que, poder llegar a un acuerdo y tener claras las reglas del juego. Eso es lo que pedimos”, añadió.

Por el momento, los gremio indicaron que no se ha producido una comunicación entre ellos y la Municipalidad de Miraflores respecto al próximo procedimiento que se tendría que seguir para reactivar los proyectos que continúan en pausa. En tanto, el municipio de Miraflores anunció que solicitará al Tribunal Constitucional una aclaración respecto al margen que tendrán para la revisión y control de expedientes, así como el plazo que en el que el MVCS deberá pronunciarse sobre los pedidos de nulidad que se envíen.

