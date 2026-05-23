José María Balcázar señaló que una eventual devolución de aportes de la ONP requeriría una ley que la autorice, norma que actualmente no existe. Foto: Presidencia.
José María Balcázar señaló que una eventual devolución de aportes de la ONP requeriría una ley que la autorice, norma que actualmente no existe. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El sostuvo que actualmente no existe un marco legal que permita la devolución de aportes de la , y advirtió que una medida de este tipo podría afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la cobertura de los afiliados.

Durante una actividad oficial en la provincia de Chepén, en La Libertad, el mandatario calificó la como un tema complejo debido a que funciona bajo un esquema de fondo común, del cual dependen miles de jubilados que actualmente reciben una pensión y acceso a seguro.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: “Depende de que presente la solicitud”

“Tenemos el problema de la ONP. Es un problema tremendo porque no tenemos una ley que nos autorice la devolución porque es un fondo común, muchas personas están acogidas a la jubilación, y recibe una pensión, si bien muy pequeña, pero tiene seguro. Si nosotros devolviéramos toda la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión”, indicó.

Balcázar agregó que existen distintas propuestas sobre eventuales devoluciones parciales —desde una hasta cuatro UIT—; sin embargo, insistió en que el debate requiere una evaluación financiera y una base legal que, por el momento, no existe.

Pese a ello, el jefe de Estado no descartó que más adelante pueda impulsarse una norma que habilite dicho procedimiento. “No descartamos, en su momento, que podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no hay esa ley”, precisó.

Mandatario participó en entrega de equipos de cómputo en institución educativa de Chepén. Foto: Presidencia.
Mandatario participó en entrega de equipos de cómputo en institución educativa de Chepén. Foto: Presidencia.

En otro momento, el mandatario reiteró la prioridad de incrementar la inversión en educación y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, al señalar que el sector ha permanecido rezagado durante años.

LEA TAMBIÉN: Impulsa moción de censura contra Balcázar por “haber perdido la idoneidad política”

Asimismo, destacó el apoyo brindado a docentes de los niveles de educación básica y superior, y señaló que herramientas como internet y la tecnología pueden contribuir a formar mejores profesionales y autoridades.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita a la Gran Unidad Escolar “Carlos Gutiérrez Noriega”, institución donde cursó estudios y en la que participó en la entrega de equipos informáticos junto con la ministra de Educación, María Esther Cuadros.

TE PUEDE INTERESAR

Balcázar promulga norma que prioriza colegios y universidades como locales de votación
Impulsa moción de censura contra Balcázar por “haber perdido la idoneidad política”
Presidente Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: “Depende de que presente la solicitud”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.