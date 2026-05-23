El presidente José María Balcázar sostuvo que actualmente no existe un marco legal que permita la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y advirtió que una medida de este tipo podría afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la cobertura de los afiliados.

Durante una actividad oficial en la provincia de Chepén, en La Libertad, el mandatario calificó la situación de la ONP como un tema complejo debido a que funciona bajo un esquema de fondo común, del cual dependen miles de jubilados que actualmente reciben una pensión y acceso a seguro.

“Tenemos el problema de la ONP. Es un problema tremendo porque no tenemos una ley que nos autorice la devolución porque es un fondo común, muchas personas están acogidas a la jubilación, y recibe una pensión, si bien muy pequeña, pero tiene seguro. Si nosotros devolviéramos toda la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión”, indicó.

Balcázar agregó que existen distintas propuestas sobre eventuales devoluciones parciales —desde una hasta cuatro UIT—; sin embargo, insistió en que el debate requiere una evaluación financiera y una base legal que, por el momento, no existe.

Pese a ello, el jefe de Estado no descartó que más adelante pueda impulsarse una norma que habilite dicho procedimiento. “No descartamos, en su momento, que podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no hay esa ley” , precisó.

Mandatario participó en entrega de equipos de cómputo en institución educativa de Chepén. Foto: Presidencia.

En otro momento, el mandatario reiteró la prioridad de incrementar la inversión en educación y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, al señalar que el sector ha permanecido rezagado durante años.

Asimismo, destacó el apoyo brindado a docentes de los niveles de educación básica y superior, y señaló que herramientas como internet y la tecnología pueden contribuir a formar mejores profesionales y autoridades.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita a la Gran Unidad Escolar “Carlos Gutiérrez Noriega”, institución donde cursó estudios y en la que participó en la entrega de equipos informáticos junto con la ministra de Educación, María Esther Cuadros.