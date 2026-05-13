El presidente José María Balcázar se refirió de manera esquiva a la posibilidad de otorgar un indulto al exmandatario Pedro Castillo.

“Eso está pendiente. Depende de que presente la solicitud correspondiente”, respondió Balcázar al ser consultado sobre el tema por la prensa.

Castillo permanece en prisión por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

El presidente José María Balcázar se refirió de manera esquiva a la posibilidad de otorgar un indulto al exmandatario Pedro Castillo. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec

“Políticos improvisados como nosotros”

En otro momento, Balcázar sostuvo que la juventud desea una innovación de los políticos.

“Ya no quieren políticos improvisados como hemos sido nosotros. Quieren que gente nueva entre el país y si son preparados mucho mejor”, expresó.

Cuestionó que los candidatos ofrezcan promesas durante las campañas, pero tras ser elegidos no cumplan con ellas. “No es posible que la democracia llegue a Iquitos como a todo el Perú cada cinco años y luego los que son elegidos se olvidan y no los podemos remover”, expresó.

Según indicó hasta ahora no hemos tenido presidentes con una visión a futuro de gobierno y se cae en peleas menudas y odios encontrados. “Yo quiero el diálogo permanente”, apuntó.

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Se quedará hasta julio

El presidente sostuvo que culminará su mandatro en julio tal como lo estipula la norma. “Tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando hasta el 31 de julio”, anotó.