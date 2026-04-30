En el marco de las actividades por el Día Internacional del Trabajo, el presidente José María Balcázar afirmó que uno de los principales problemas en la sociedad es la falta de comprensión lectora y de diálogo, lo que —según dijo— dificulta el entendimiento y el fortalecimiento institucional en el país.

“A veces la gente no lee, hay que volver a leer obras importantes” , señaló el mandatario durante su reconocimiento a los trabajadores. En esa línea, agregó que “a la gente le falta la concepción del diálogo y la comprensión” , lo que, a su juicio, se refleja incluso en la necesidad de aclarar sus intervenciones públicas.

“Eso me da la impresión de que falta comprensión lectora que es muy importante en la vida de los hombres”, añadió durante ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo 2026.

Las declaraciones del mandatario se producen un día después de la polémica generada por sus comentarios durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, donde hizo referencia al papel de la comunidad judía en el comercio europeo previo a la Segunda Guerra Mundial.

El presidente José Balcazar dijo que los judíos controlaban el comercio y el sistema bancario alemán y que, por ello, empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial.

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Se requiere educación

El jefe de Estado sostuvo que la falta de comprensión lectora está vinculada a la formación educativa y al desarrollo institucional. En esa línea, afirmó que sin una adecuada educación “no podemos ser el instrumento necesario para fortalecerlas”, y consideró que países como Alemania llevan décadas de ventaja debido a la solidez de sus sistemas institucionales y a una cultura de cooperación entre poderes del Estado, trabajadores y empresarios.

En su discurso, Balcázar también hizo un repaso histórico de las luchas laborales, desde los movimientos obreros en Europa hasta episodios como los denominados mártires de Chicago, destacando que estos procesos estuvieron marcados por violencia, abusos y profundas transformaciones económicas. Asimismo, advirtió que los cambios tecnológicos, la globalización y la virtualidad han impactado en el empleo, mientras que la informalidad se ha convertido en un factor predominante en la economía peruana.

“El único camino es llegar a consensos y no pelear entre los poderes del Estado”, enfatizó, al señalar que el diálogo debe ser el eje para superar conflictos y avanzar hacia un modelo más articulado.

Balcázar lideró ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo 2026 por el Día del Trabajo y sostuvo que la falta de comprensión de lectura afecta el diálogo y el fortalecimiento institucional. Foto: Presidencia.

Contexto reciente

Las afirmaciones de Balcázar sobre la Segunda Guerra Mundial fueron rechazadas por las embajadas de Israel y Alemania en el Perú, así como por la Asociación Judía del Perú, que las calificaron como ofensivas e históricamente incorrectas.

En respuesta, el Gobierno aclaró que el presidente hacía alusión a interpretaciones del libro “Los enemigos del comercio”, del autor Antonio Escohotado, aunque reconoció que sus expresiones generaron una percepción equívoca.

El Ejecutivo reiteró además que la posición oficial del Estado peruano es que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia del régimen nazi liderado por Adolf Hitler, responsable del genocidio contra el pueblo judío, y recordó el respaldo histórico del Perú a la creación del Estado de Israel.