La disputa gira en torno a si “MAXXIO” es lo suficientemente diferente de “MAXI” para coexistir en el mismo mercado. (Foto referencial: Andina)
La disputa gira en torno a si “MAXXIO” es lo suficientemente diferente de “MAXI” para coexistir en el mismo mercado. (Foto referencial: Andina)
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Sandra Reyes
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En el competitivo sector del comercio mayorista, las empresas no solo compiten por clientes, sino también por posicionar sus marcas en un mercado cada vez más saturado. En ese contexto, Supermercados Peruanos S.A. y Mayorsa S.A. llevaron su disputa al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el registro de “MAXXIO SUPERMAYORISTA”, luego de que Mayorsa se opusiera al considerar que el signo se asemeja a sus marcas “MAXI” y podría generar confusión entre los consumidores del mismo rubro. ¿Qué resolvió finalmente Indecopi?

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