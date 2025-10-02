Este medio tuvo acceso a información que confirma la expansión de esta cartera, incluyendo nuevas inscripciones esta vez en la categoría de snacks y alimentos. Como antecedente, en mayo se reportó que el holding había iniciado el proceso de registro de cinco marcas relacionadas con cuidado personal y artículos para el hogar ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi): Homa, Deco Home, Sensoflour y Glow Me.

Ahora, la empresa no solo ha ampliado el número de marcas en el segmento del hogar e higiene, sino que también ha sumado nuevas propuestas en otras líneas estratégicas.

Supermercados Peruanos y su incursión a marcas propias de cereales y snacks

En la categoría de alimentos, por ejemplo, destaca “Fortastic”, inscrita en la categoría 30, correspondiente a chocolate, galletas, barquillos, helados comestibles, cereales procesados para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer y productos alimenticios y/o nutricionalmente fortificadas hechas a base de cereal.

Bajo esa solicitud de registro, Supermercados Peruanos podría estar preparando una nueva marca propia de cereales dirigida al público juvenil. Y es que el estilo gráfico tipo graffiti del logo sugiere un enfoque urbano y enérgico, ideal para productos como barras de cereal, hojuelas para el desayuno, cereales fortificados y snacks funcionales. La marca apostaría por combinar atributos nutricionales (como fibra, hierro o vitaminas).

Otra marca destacada es “Combida”, inscrita también en la clase 30, que abarca una amplia gama de productos como snacks a base de harina, cereales, avena, granola, panqueques, galletas y alimentos secos listos para el consumo. Con un diseño gráfico que simula una mordida en la letra final del logo, la marca proyecta una identidad lúdica y directa, vinculada al acto de comer.

Esto sugiere que el holding estaría desarrollando una marca propia enfocada en snacks y cereales prácticos. La propuesta apuntaría al consumo cotidiano y rápido, con un nombre que fusiona los conceptos de “comida” e “invita”, reforzando su estrategia de marcas accesibles y reconocibles para el gran público.

La estrategia reforzaría el portafolio de marcas propias de la compañía, que ya incluye opciones consolidadas como Bell’s y Boreal.

Nuevo jugador español de moda femenina ingresaría a Perú

En el sector de moda femenina, la firma española Punt Roma, perteneciente al Grupo Victrix (que controla toda la cadena de valor de la marca) ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Punt O Roma”, en la categoría de 03, que corresponde a jabones y cosméticos; la 09, a gafas de sol estuches de gafas; y la 18, pieles de animales, paraguas y maletas.

El grupo europeo de moda con más de 45 años en la industria textil, pasó de operar como mayorista a lanzar su marca insignia Punt Roma en 1997. Hoy cuenta con más de 400 tiendas propias y 250 franquicias internacionales, una cadena verticalizada de diseño a retail y una sólida infraestructura logística.

En 2025 adquirió los derechos de la marca alemana Gerry Weber (desde su insolvencia), con el objetivo de relanzarla a nivel internacional bajo una nueva estructura y con producción propia. También, sumó a su portafolio la marca Samoon, que se dirige al segmento curvy (enfocado en personas con cuerpos de tallas grandes o curvas),

TaiLoy y Miniso buscan registro de una nueva marca ¿en qué categoría?

Dentro del segmento de retail, la empresa peruana de juguetería y útiles escolares Tai Loy, solicitó la denominación y logotipo “MT Master Toys”, en la clase 28, que comprende juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte y adornos para árboles de Navidad.

Esta iniciativa refleja su interés por ampliar su portafolio de marcas propias y fortalecer su presencia en categorías clave del mercado. En abril la cadena peruana inauguró su primer outlet en Breña, enfocado en competir con precios bajos. El local ofrece descuentos en tecnología, arte, útiles, juguetes y más, combinando productos actuales y de temporadas pasadas.

Este nuevo formato se suma al plan de expansión de la compañía, que incluye la apertura de más tiendas y el inicio de operaciones de un megacentro de distribución en Villa El Salvador. La infraestructura busca optimizar su logística y fortalecer su presencia en Perú y Bolivia.

Por su parte, la cadena tiendas de origen chino Miniso, ha solicitado el registro y la denominació del logotipo de “Miniso Gift Bear and Friends”, en la categoría 28, que corresponde juguetes, muñecas, osos de peluche, rompecabezas, cartas de juego, aparatos para juegos, discos voladores, pelotas de ejercicio, adornos para árboles de Navidad (excepto artículos de iluminación y productos de confitería).

A mediados de este año, la firma comentó a este medio que reportó un crecimiento de 13% en el primer trimestre del año, pese a un inicio complicado. Desde abril, muestra mayor dinamismo y proyecta cerrar el 2025 con un alza de 22%, apoyada en aperturas, remodelaciones y expansión de su portafolio.

Miniso proyecta abrir cinco nuevas tiendas (en Lima y Trujillo) y remodelar cuatro locales. Actualmente cuenta con 38 tiendas y un centro de distribución en Huachipa, y sumará dos nuevas categorías de productos en el segundo semestre.

Dato.

Solo el 08 y 09 de setiembre de 2025, Indecopi publicó 287 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan Supermercados Peruanos, Punt Roma, Tai Loy y Miniso.