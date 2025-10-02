El mercado de cereales para el segmento juvenil lo diera Alicorp con sus cereales Ángel. (Foto: Difusión)
El mercado de cereales para el segmento juvenil lo diera Alicorp con sus cereales Ángel. (Foto: Difusión)
Edgar Velito
Supermercados Peruanos estaría dando un paso clave hacia el competitivo mercado de cereales, con nuevas marcas propias que apuntan al público masivo y juvenil. Aunque todavía no hay lanzamientos confirmados, las recientes inscripciones sugieren una posible incursión en una categoría dominada por jugadores como Alicorp, Nestlé y Kellogg’s. La estrategia se alinearía con su objetivo de fortalecer su portafolio con propuestas accesibles, consolidando así su presencia en el segmento de alimentos.

