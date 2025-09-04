Vizzano, Modare, Moleca y Molekinho son algunas de las marcas del actual portafolio de Lazzos Comerciales. (Foto: Mossa Shoes).
Lazzos Comerciales, importadora y comercializadora de calzado y accesorios brasileño, viene consolidando su presencia en el mercado peruano a través de nuevas representaciones, mayor dinamismo en el canal online y una estrategia de expansión de tiendas físicas. La compañía busca fortalecer su portafolio en categorías específicas y apunta a elevar su participación en la importación de calzado brasileño en el país, con miras a cerrar el 2025 con un crecimiento sostenido.

