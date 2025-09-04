William Pereyra, gerente general de Lazzos Comerciales, destacó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento de 23% en pares de calzado (unidades vendidas) y 24% en ventas dentro del canal moderno, el cual ha reportado mejores resultados.

“Asumimos la representación de nuevas marcas, tras conversaciones iniciadas el año pasado que hoy se concretan con la incorporación de Arezzo y Schutz, presentes en Falabella tanto en calzado como en carteras. A partir de septiembre, también ingresará Anacapri, otra marca del grupo Arezzo&Co, la cual será trabajada dentro de Oechsle”, comentó a Gestión.

Estas marcas estarán dirigidas al canal moderno, especialmente, a las tiendas por departamento que buscan fortalecer su portafolio de calzado de moda. “Que hayan confiado en nosotros representa un hito importante”, indicó.

Otra línea que incorporó a su oferta es el calzado infantil a través de la marca Pampili, dentro de Ripley. Además, el crecimiento del canal online de su tienda multimarca especializada en damas Mossa Shoes, ha mostrado un dinamismo relevante, con un incremento de 27% en ventas, respecto al semestre pasado. “Creemos que vamos a seguir creciendo dado a la dinámica que están teniendo los negocios digitales”, comentó.

Uno de los segmentos de mayor crecimiento en su portafolio ha sido el calzado elegante de moda accesible para damas, siendo la marca Vizzano la principal o emblema de la firma, pues representa más de 35% de su facturación.

William Pereyra, gerente general de Lazzos Comerciales.

Lazzos abrirá su primera tienda Arezzo y nuevo local multimarca Mossa Shoes

Lazzos Comerciales cuenta con la representación de 15 marcas agrupadas en cuatro conglomerados: Beira Rio, Arezzo&Co, Universo Dakota y Pampili (línea infantil). “A nivel nacional tenemos más de 400 puntos de venta, de los cuales 320 corresponden al canal tradicional y 83 al canal moderno”, precisó.

A nivel de tiendas propias, la firma opera 17 locales de Mossa Shoes (incluida la tienda virtual) en Lima, donde comercializa 12 de sus marcas, con mayor presencia de Beira Rio. Este 2025, inauguraron dos establecimientos en la zona norte, específicamente, en Comas y Los Olivos.

Para el verano de 2026, proyectan abrir otra tienda multimarca en el Boulevard de Asia.

“También, en octubre inauguraremos nuestra primera tienda de marca directa de Arezzo en Plaza San Miguel, con una inversión cercana a los US$ 90,000. Con ello, proyectamos cerrar el año (2025) con dos locales adicionales y alcanzar un total de 18 tiendas físicas”, adelantó el ejecutivo.

Si bien en lo que resta del año no prevén sumar nuevas marcas a su portafolio, la compañía ve espacio para crecer en el segmento de calzado casual y deportivo masculino.

“Solo tenemos dos marcas de Beira Rio que son BR Sport y Actvitta (deportivo), por ahora vamos a poner mucho énfasis en ellas para seguir creciendo en el mundo deportivo para hombres, porque en mujeres ya está bastante cubierta al igual que el calzado casual”, manifestó.

Actualmente, Lazzos Comerciales concentra el 52% de la importación de calzado brasileño en el país. Su meta es elevar ese ratio a 60% con las nuevas marcas y aperturas previstas. “Nuestro objetivo es recuperar el mercado tradicional, ya que el mercado moderno está creciendo por encima de nuestras expectativas. Así, proyectamos crecer 10% al cierre de 2025”, estimó.

Más datos sobre Lazzos Comerciales:

Portafolio. Vizzano, Modare, Moleca y Molekinho son algunas de las marcas del actual portafolio de Lazzos Comerciales.

Vizzano, Modare, Moleca y Molekinho son algunas de las marcas del actual portafolio de Lazzos Comerciales. Canal moderno. La empresa vende sus productos en tiendas por departamento como Ripley, Falabella, Oeschle y Footloose.

La empresa vende sus productos en tiendas por departamento como Ripley, Falabella, Oeschle y Footloose. Nueva imagen. Este 2025, la firma renovó su imagen corporativa, en específico el logotipo de su nombre comercial.

Este 2025, la firma renovó su imagen corporativa, en específico el logotipo de su nombre comercial. Distribución. En 2023, la firma evaluó la apertura de dos centros de distribución en Tacna y Trujillo; sin embargo, tras analizar los costos, decidió no concretar la inversión. Hoy, solo cuenta con dos centros en la capital (Surquillo y Carabayllo). “A nivel digital queremos crecer en cobertura”, enfatizó el ejecutivo.

En 2023, la firma evaluó la apertura de dos centros de distribución en Tacna y Trujillo; sin embargo, tras analizar los costos, decidió no concretar la inversión. Hoy, solo cuenta con dos centros en la capital (Surquillo y Carabayllo). enfatizó el ejecutivo. Marca textil. Si bien la firma evalúa incluir en su portafolio una marca textil, al final decidieron enfocarse en su rubro, que es el calzado. “No lo descartamos, pero no está en los planes en el corto plazo”, indicó.

LEA TAMBIÉN: New Athletic refuerza presencia en Perú con 44 sedes y alista retorno al exterior