Así lo señaló, el director general del conglomerado de marcas premium, Tomás Vega, quien indicó que esta marca europea con presencia en 100 países del mundo y 1,000 puntos de venta en total, aterriza en nuestro país con su primera tienda en el centro comercial Jockey Plaza. El flagship cuenta con un área de 180 metros cuadrados (m2) y un portafolio mixto que, además del calzado, incluye ropa de mujer, hombre y niños, accesorios y otras prendas.

“Es la empresa que más factura en calzado en Italia y la más importante en el mundo en esta categoría, pues incorpora materiales transpirables e impermeables. Estamos hablando de productos con un ticket promedio de entre US$ 180 y US$ 250”, explicó el empresario.

Italiana Geox se ha distinguido por el diseño y tecnología de su calzado. (Foto: FERNANDO SANGAMA - EL COMERCIO)

Inversión y expansión de Geox

Vega indicó que la inversión destinada para la instalación de esta marca en el mall de Surco es de aproximadamente US$ 600,000, considerando que la implementación de la tienda demandó de alrededor de US$ 350,000 y la dotación de mercadería de US$ 250,000.

“El plan es tener un importante número de tiendas en los próximos cinco años; de hecho, el segundo punto lo estaríamos abriendo el siguiente año. Por ahora estamos negociando con centros comerciales importantes”, adelantó.

El ejecutivo si bien no descartó la posibilidad de también incluir tiendas puerta a calle en esta expansión de la firma, destacó que para esta primera etapa el objetivo es instalarse en zonas de alto flujo como el que aseguran los malls ubicados en zonas estratégicas. “Geox es una marca premium y tiene que estar cerca de marcas del mismo nivel”, añadió.

Finalmente, Vega manifestó que las expectativas con esta nueva marca que se incorpora al portafolio del Grupo Yes son altas, a tal punto que se proyecta que se convierta en la segunda más importante de la cartera, después de Hugo Boss con la cual tienen una alianza de más de 35 años y ocho tiendas en el país.

Tomás Vega, director general del Grupo Yes. (Foto: FERNANDO SANGAMA - EL COMERCIO)

El dato

Vega no descartó que en la próxima colección de Geox se incluyan productos elaborados en el país, con algodón pima peruano.

se incluyan productos elaborados en el país, con algodón pima peruano. La marca italiana ha iniciado su expansión en países de la región, como México, Ecuador, Chile, Colombia.