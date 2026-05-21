JNJ evaluará reconsideración de José Domingo Pérez para retornar al Ministerio Público. (Foto: Poder Judicial)
JNJ evaluará reconsideración de José Domingo Pérez para retornar al Ministerio Público. (Foto: Poder Judicial)
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Redacción Gestión
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y presentó un recurso de reconsideración contra esa desición.

Según la cédula de citación oficial a la que accedió RPP,

En la sesión virtual,

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La revisión del recurso ocurre en un contexto donde, tras su separación de la Fiscalía en marzo de 2026, Pérez reorientó su carrera profesional hacia la defensa penal privada y la asesoría política durante la campaña electoral de segunda vuelta.

Precisamente el expediente del caso señaló que actualmente

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Como se recuerda,

También lideró las investigaciones contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán los tramos pendientes del caso Metro de Lima relacionados con constructoras brasileñas.

La revisión del recurso ocurre en un contexto donde Pérez reorientó su carrera profesional hacia la defensa penal privada y la asesoría política durante la segunda vuelta. Foto: BRITANIE ARROYO/ @photo.gec
La revisión del recurso ocurre en un contexto donde Pérez reorientó su carrera profesional hacia la defensa penal privada y la asesoría política durante la segunda vuelta. Foto: BRITANIE ARROYO/ @photo.gec

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