La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó oficialmente una audiencia donde se debatirá el futuro legal de José Domingo Pérez, exfiscal provincial, quien fue apartado de la carrera fiscal y presentó un recurso de reconsideración contra esa desición.

Según la cédula de citación oficial a la que accedió RPP, el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato deberá conectarse virtualmente a la plataforma de la JNJ a las 12:30 de la tarde del martes 26 de mayo

En la sesión virtual, el pleno de la JNJ escuchará los argumentos de defensa de Pérez antes de votar para determinar si ratifica su salida o permite su retorno al Ministerio Público.

La revisión del recurso ocurre en un contexto donde, tras su separación de la Fiscalía en marzo de 2026, Pérez reorientó su carrera profesional hacia la defensa penal privada y la asesoría política durante la campaña electoral de segunda vuelta.

Precisamente el expediente del caso señaló que actualmente el exfiscal defiende legalmente al expresidente Pedro Castillo y se integró públicamente al equipo técnico del plan de gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú.

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Como se recuerda, José Domingo Pérez estuvo a cargo las acusaciones y solicitudes de prisión preventiva contra la candidata presidencial Keiko Fujimori por el caso Cócteles, y las investigaciones a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

También lideró las investigaciones contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán los tramos pendientes del caso Metro de Lima relacionados con constructoras brasileñas.