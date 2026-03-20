José Domingo Pérez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: GEC.
José Domingo Pérez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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La resolvió, por unanimidad, no ratificar a en su cargo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, en el Distrito Judicial de Lima. La decisión fue adoptada en el marco de sus atribuciones constitucionales y será comunicada al Fiscal de la Nación para los fines correspondientes.

La medida se da como parte de la Convocatoria n.° 002-2024-Ratificación/JNJ, proceso en el cual la entidad evaluó de manera integral el desempeño funcional del magistrado, tomando en cuenta los criterios establecidos para este tipo de procedimientos.

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Según lo señalado por la , la ratificación de jueces y fiscales se sustenta “sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia”.

José Domingo Pérez Gómez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: Andina.
José Domingo Pérez Gómez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: Andina.

No obstante, tras analizar los elementos recabados durante la evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó la convicción necesaria para respaldar su permanencia en el cargo. “En consecuencia, se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente”, se lee en información compartida por la JNJ.

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La JNJ subrayó que estos procesos tienen como objetivo asegurar que jueces y fiscales mantengan estándares adecuados de idoneidad, conducta y desempeño, en resguardo del sistema de justicia y de la confianza de la ciudadanía.

Según lo señalado por la JNJ, la ratificación de jueces y fiscales se sustenta “sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia”. (Foto: Poder Judicial)
Según lo señalado por la JNJ, la ratificación de jueces y fiscales se sustenta “sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia”. (Foto: Poder Judicial)

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