Fiscal José Domingo Pérez deja abierta posibilidad de incursionar en actividades políticas. (Foto: Poder Judicial)
El fiscal José Domingo Pérez no descartó renunciar al Ministerio Público

La medida se aplicó por presuntas infracciones en su actuación durante el caso “Cócteles” y otras investigaciones paralelas. Según señaló, su posible salida dependerá de si continúan lo que calificó como actos de maltrato dentro de la institución.

Pérez explicó que la sanción fue motivada por un video en la red TikTok, donde expresó su opinión sobre el caso del expresidente Pedro Castillo.

LEA TAMBIÉN: Fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela quedan fuera del caso Lava Jato

Indicó que esa publicación fue interpretada por la ANC como un daño a la imagen institucional del Ministerio Público. Añadió que impugnará la medida, pero reconoció que no espera una resolución pronta por parte del Poder Judicial.

El fiscal expresó que, “de persistir el maltrato en su contra”, evaluaría retirarse de su cargo. En esa línea , Perez no descartó incursionar en actividades políticas o privadas.

“En caso de que tenga que tomar la decisión de la renuncia, puedo y estoy habilitado para incursionar en la política o cualquier otra actividad privada”, añadió en RPP.

LEA TAMBIÉN: Ministerio Público abrió proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por caso Cócteles

por parte del actual titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez.

En ese sentido, lamentó las expresiones que este último hizo contra él y su compañero Rafael Vela al decir que tomaba la decisión para “bajarse a los reyes”, haciendo alusión a ellos, informó Ideeleradio.

Fiscal Pérez deja abierta posibilidad de incursionar en actividades políticas. Foto: GEC

