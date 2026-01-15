El fiscal José Domingo Pérez no descartó renunciar al Ministerio Público tras ser suspendido por seis meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC).

La medida se aplicó por presuntas infracciones en su actuación durante el caso “Cócteles” y otras investigaciones paralelas. Según señaló, su posible salida dependerá de si continúan lo que calificó como actos de maltrato dentro de la institución.

Pérez explicó que la sanción fue motivada por un video en la red TikTok, donde expresó su opinión sobre el caso del expresidente Pedro Castillo.

Indicó que esa publicación fue interpretada por la ANC como un daño a la imagen institucional del Ministerio Público. Añadió que impugnará la medida, pero reconoció que no espera una resolución pronta por parte del Poder Judicial.

El fiscal expresó que, “de persistir el maltrato en su contra”, evaluaría retirarse de su cargo. En esa línea , Perez no descartó incursionar en actividades políticas o privadas.

“En caso de que tenga que tomar la decisión de la renuncia, puedo y estoy habilitado para incursionar en la política o cualquier otra actividad privada”, añadió en RPP.

El fiscal reiteró sus críticas a la desactivación de los equipos especiales por parte del actual titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez.

En ese sentido, lamentó las expresiones que este último hizo contra él y su compañero Rafael Vela al decir que tomaba la decisión para “bajarse a los reyes”, haciendo alusión a ellos, informó Ideeleradio.