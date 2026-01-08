Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez quedaron fuera y podrán intervenir en ninguna de las investigaciones del caso Lava Jato, tras la desactivación del Equipo Especial que investigaba presuntos casos de corrupción.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, precisó que el fiscal Germán Juárez Atoche será quien asumirá la conducción de los casos Lava Jato como principal responsable.

“(Rafael Vela) no va a ver los casos del equipo especial, no los va a ver en segunda instancia. A partir de ahora, Juárez Atoche los verá, porque ha mostrado eficacia y va a continuar. (...) Él ha prometido mostrar su eficacia y eficiencia, esos procesos van a acelerarse y va a mostrarse la eficacia y la eficiencia del Ministerio Público”, declaró al programa Contracorriente.

Respecto a José Domingo Pérez, el fiscal de la Nación explicó que este ralentizaba los procesos en primera instancia, motivo por el cual ya no continuará en su Fiscalía.

“Él está en una Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, ahí va a pasar”, mencionó.

Gálvez también se refirió al fiscal Julio Ormeño, miembro del desactivado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), señalando que fue retirado del equipo y reemplazado por un fiscal adjunto titular.

Finalmente, aclaró que la fiscal Marita Barreto ya no tiene el control de la Fiscalía contra la Corrupción, el cual ahora está a cargo del fiscal Omar Tello.

Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación dispuso la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que tenían a su cargo investigaciones vinculadas a corrupción, redes criminales, violaciones de derechos humanos durante protestas sociales y presuntos delitos cometidos desde el poder político.

Domingo Pérez confirma medida

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez confirmó que la resolución emitida por la Fiscalía de la Nación lo excluye por completo del caso Lava Jato.

Además, mencionó que, al no tener nuevo destino específico, sería ubicado en la Fiscalía Anticorrupción, en la Primera Fiscalía Supraprovincial para casos de Corrupción, debido a su título de nombramiento, según declaró a La República.

Pérez tenía a su cargo el caso Cócteles y el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán, además de haber obtenido previamente una sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo en el marco del caso Lava Jato.

En cuanto a Rafael Vela, continuará en el Ministerio Público en la Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos, pero también queda separado de todo lo relacionado con el caso Lava Jato.