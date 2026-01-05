El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial (PJ) que ordene a la Fiscalía de la Nación el cierre de la investigación preliminar que enfrenta por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado.

La defensa de Santiváñez presentó un pedido de control de plazo para que la Fiscalía de la Nación concluya la investigación y emita el pronunciamiento correspondiente.

En su solicitud, la defensa indicó que previamente había realizado este requerimiento a la Fiscalía de la Nación y que este respondió que lo haría dentro del plazo de ley, pero hasta ahora no emite ninguna decisión.

Ante esta situación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó una audiencia virtual para el jueves 8 de enero a las 11:30 a. m. con el objetivo de evaluar este recurso y emitir un pronunciamiento en los siguientes días.

En dicha audiencia se contará con la participación de las partes procesales.

Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación inició esta investigación preliminar en agosto de 2024 por presuntas conversaciones entre Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo, también conocido como “Culebra”, en las que presuntamente se le pedían gestiones para controlar a un periodista, entre otros asuntos.

Por su parte, Santiváñez ha negado en varias ocasiones ser el autor de los audios y conversaciones, los cuales fueron presentados por el mencionado efectivo policial.