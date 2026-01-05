Juan José Santiváñez pide al PJ el cierre de investigación por presunto abuso de autoridad. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Juan José Santiváñez pide al PJ el cierre de investigación por presunto abuso de autoridad.
que enfrenta por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado.

La defensa de Santiváñez presentó un pedido de control de plazo para que la Fiscalía de la Nación concluya la investigación y emita el pronunciamiento correspondiente.

En su solicitud, la defensa indicó que previamente había realizado este requerimiento a la Fiscalía de la Nación y que este respondió que lo haría dentro del plazo de ley, pero hasta ahora no emite ninguna decisión.

Ante esta situación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó una audiencia virtual para el jueves 8 de enero a las 11:30 a. m. con el objetivo de evaluar este recurso y emitir un pronunciamiento en los siguientes días.

En dicha audiencia se contará con la participación de las partes procesales.

Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación inició esta investigación preliminar en agosto de 2024 por

Por su parte, Santiváñez ha negado en varias ocasiones ser el autor de los audios y conversaciones, los cuales fueron presentados por el mencionado efectivo policial.

