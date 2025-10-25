Juan José Santivañez informó que postulará al Senado con el partido Alianza para el Progreso en las elecciones generales del 2026.

El exministro del Interior —censurado por el Congreso— y también de Justicia durante la administración de Dina Boluarte, publicó en X un video donde anunciaba su candidatura al Congreso bicameral.

“Ampliamos el seguro médico para hijos de policías hasta los 28 años, creamos la defensa legal para policías y aumentamos el sueldo para todos tras 12 años”, dijo el abogado.

De esa manera, se concreta su afiliación al partido de César Acuña, quien señaló hace unas semanas que aún no habían conversado y las organizaciones “tienen que buscar gente que sume y no reste”.

Cabe recordar que Juan José Santivañez tiene 12 investigaciones fiscales en curso, las que incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal, abuso de autoridad, negociación incompatible, entre otros.

Entre sus controversias más recientes están los audios que lo vinculan a una red de tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional —junto al entonces premier Eduardo Arana—.