Santivañez fue censurado cuando fue ministro del Interior. Su breve estadía en el Ministerio de Justicia se interrumpió por sus aspiraciones políticas.
Redacción Gestión
con el partido Alianza para el Progreso en las elecciones generales del 2026.

El exministro del Interior —censurado por el Congreso— y también de Justicia durante la administración de Dina Boluarte, publicó en X un video donde anunciaba su candidatura al Congreso bicameral.

, creamos la defensa legal para policías y aumentamos el sueldo para todos tras 12 años”, dijo el abogado.

De esa manera, se concreta su afiliación al partido de y las organizaciones “tienen que buscar gente que sume y no reste”.

Cabe recordar que Juan José Santivañez tiene 12 investigaciones fiscales en curso, las que incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal, abuso de autoridad, negociación incompatible, entre otros.

—junto al entonces premier Eduardo Arana—.

