La Oficina Nacional de Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que cumplió con entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las listas del padrón inicial de votantes hábiles, en el marco del proceso hacia las elecciones generales del 2026.

Durante una conferencia de prensa, la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, detalló que el cierre del padrón se realizó el pasado 14 de octubre, conforme a la nueva ley que dispone este procedimiento 180 días antes de los comicios.

“Hemos trabajado domingos, feriados, sábados también, desde las 7:45 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada en los últimos días, para atender a todos los peruanos y cumplir los hitos de cierre y vigencia del nuevo padrón electoral”, señaló Velarde.

La funcionaria explicó que entre el 27 y el 31 de octubre, el Reniec publicará la lista del padrón inicial, tanto en su portal web como de manera física en las zonas del país donde no haya acceso a internet. En ese periodo, los ciudadanos podrán revisar sus datos e impugnar errores como registros de personas fallecidas, privadas de libertad o direcciones inexactas.

“Si un ciudadano detecta, por ejemplo, a una persona fallecida o con sentencia vigente, podrá presentar la documentación respectiva para depurar el padrón. También si alguien recuperó su libertad y desea ejercer su voto”, indicó la jefa del Reniec.

Tras este proceso de verificación ciudadana, el 13 de noviembre se entregará al JNE el padrón preliminar, que incluirá las correcciones reportadas. Posteriormente, el Jurado tendrá 30 días para fiscalizar y realizar observaciones, las cuales serán atendidas por el Reniec antes de la aprobación definitiva del padrón, prevista para el 13 de diciembre.

Velarde también destacó el esfuerzo de la institución y de los ciudadanos durante el cierre del padrón:

“Solo entre el 1 y el 14 de octubre registramos más de 1,2 millones de transacciones. El último día, atendimos a cerca de 100 mil peruanos que acudieron a actualizar sus datos”, precisó.

Con ello, el Reniec avanza en uno de los pasos clave del proceso electoral que culminará el 12 de abril de 2026, fecha programada para los comicios generales.