El Poder Judicial sentenció a 15 años de cárcel al congresista Guillermo Bermejo por afiliación terrorista, específicamente, por pertenecer a Sendero Luminoso.

De acuerdo con la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, el legislador —quien llegó al cargo con Perú Libre— también quedará inhabilitado hasta por dos años tras cumplir su condena.

También deberá pagar S/ 100,000 como reparación civil. Según decisión del PJ, hay pruebas de la afiliación de Guillermo Bermejo a Sendero Luminoso, agrupación terrorista en donde se lo conocía como “Che”.

Guillermo Bermejo, alias Che, sostuvo reuniones con líderes de Sendero Luminoso en el VRAEM, según la acusación fiscal. Foto: Congreso

La tesis fiscal lo imputó por integrar Sendero Luminoso del VRAEM entre 2008 y 2009, y “de manera consciente y voluntaria”, se habría desplazado en más de una ocasión a los campamentos subversivos para reunirse con cabecillas como Víctor Quispe Palomino (camarada José) y Jorge Quispe Palomino (camarada Raúl) y otros miembros.

El PJ aclaró que Bermejo no ha podido desvirtuar la acusación, por lo que existe la convicción de que forma parte de Sendero Luminoso.

¿Qué pasará con la curul de Guilllermo Bermejo?