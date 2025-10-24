La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso convocó una sesión para el viernes 24 de octubre, en donde se evaluará las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.​

Dicha subcomisión, presidida por la congresista Lady Camones, desarrollará su sexta sesión ordinaria para analizar las denuncias constitucionales números 547 y 575, que fueron acumuladas en un mismo expediente.

Las acusaciones fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante de Renovación Popular y Alejandro Cavero de Avanza País.

Según con el informe de calificación, los denunciantes sostuvieron que Pedro Castillo rompió el orden constitucional al anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un régimen denominado “Gobierno de Emergencia”.

Además, argumentaron que Castillo vulneró hasta 29 artículos de la Constitución Política del Perú, motivo por el cual los legisladores propusieron que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.

Por otro lado, en el caso de Betssy Chávez, se le acusa de presuntamente colaborar en la redacción y difusión del mensaje presidencial, así como en la planificación logística para su ejecución, incluyendo la movilización de simpatizantes hacia el centro de Lima.​

Finalmente, el exministro Roberto Sánchez es acusado de presuntamente participar en reuniones realizadas en Palacio de Gobierno un día antes del mensaje de Pedro Castillo.