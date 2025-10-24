Congreso revisará denuncias contra Castillo y exministros por intento de golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Congreso revisará denuncias contra Castillo y exministros por intento de golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso convocó una sesión para el viernes 24 de octubre, en donde

Dicha subcomisión, presidida por la congresista Lady Camones, desarrollará su sexta sesión ordinaria para analizar las denuncias constitucionales números 547 y 575, que fueron acumuladas en un mismo expediente.

Las acusaciones fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante de Renovación Popular y Alejandro Cavero de Avanza País.

Según con el informe de calificación, y la instauración de un régimen denominado “Gobierno de Emergencia”.

Además, argumentaron que

Por otro lado, en el caso de Betssy Chávez, se le acusa de presuntamente colaborar en la redacción y difusión del mensaje presidencial, así como en la planificación logística para su ejecución, incluyendo la movilización de simpatizantes hacia el centro de Lima.​

Finalmente, el exministro Roberto Sánchez es acusado de presuntamente participar en reuniones realizadas en Palacio de Gobierno un día antes del mensaje de Pedro Castillo.

Las acusaciones fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante de Renovación Popular y Alejandro Cavero de Avanza País. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

