El Congreso de la República aprobó el dictamen que dispone la incorporación de los trabajadores del Poder Judicial contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) a plazo indeterminado al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, correspondiente a la actividad privada.

Asimismo, el Pleno acordó exonerar de segunda votación la propuesta, lo que permitirá su envío directo al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El proyecto busca mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores judiciales que, pese a desempeñar funciones permanentes, permanecían bajo la modalidad CAS, considerada por diversos sectores como un régimen precario y transitorio.

Durante el debate, varios parlamentarios destacaron que la medida representa un acto de justicia laboral, al reconocer los derechos que corresponden a los trabajadores que llevan años prestando servicios continuos en el sistema judicial.

Por su parte, algunos legisladores advirtieron sobre la necesidad de evaluar el impacto presupuestal de la incorporación, y plantearon que el Ministerio de Economía y Finanzas garantice los recursos necesarios para su implementación sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Con esta aprobación, el Congreso avanza en el proceso de eliminación progresiva del régimen CAS en el sector público, en cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de formalización laboral.