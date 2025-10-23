La ley busca formalizar el funcionamiento de las universidades interculturales. Foto: Difusion.
El aprobó un texto sustitutorio, recaído en los proyectos de ley 7511, 7613, 9341 y 9646, que modifican diversos artículos de la con el objetivo de incorporar la regulación específica de las universidades interculturales en el Perú.

Estas normas buscan reconocer la particularidad de las universidades orientadas a la formación superior de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales, promoviendo una educación con pertinencia cultural y lingüística, acorde con sus contextos sociales y territoriales.

Con esta modificación, la incluirá disposiciones sobre el régimen académico, la estructura organizacional, la formación docente y los mecanismos de acreditación y licenciamiento de las universidades interculturales.

Asimismo, se establecerán parámetros diferenciados para la evaluación de sus , en línea con las políticas de inclusión y diversidad cultural.

Durante el debate, los congresistas señalaron que la medida busca garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior, reconociendo las necesidades de las poblaciones históricamente excluidas. También se destacó que las universidades interculturales deberán mantener estándares de calidad, en concordancia con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La propuesta fue aprobada con amplia mayoría y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

