El presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré, sostuvo una reunión con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros gremios sindicales, quienes hicieron llegar sus demandas y exigieron el respeto a sus derechos laborales.

Durante la cita, el titular del Parlamento señaló que la segunda votación del dictamen que propone otorgar gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), a los trabajadores comprendido dentro de lo que establece el Decreto Legislativo 1057 (régimen CAS), se producirá en este mes de octubre.

El titular del Parlamento precisó a los representantes de los gremios sindicales, que se les anunciará, con la debida antelación, la fecha exacta en que el dictamen se someterá a una segunda votación.

Cabe recordar que el Pleno del Congreso aprobó en su sesión del pasado 17 de septiembre, en primera votación, el texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Trabajo y Presupuesto, que propone extender el derecho a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 1057, norma que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La reunión de Jerí Oré con las organizaciones sindicales, en la que estuvo acompañado por el congresista Segundo Quiroz, se enmarca dentro de la política “Más cerca del Perú, implementada desde que asumió la conducción del Parlamento.

Los representantes de los gremios sindicales mostraron su conformidad tras ser escuchados en su pliego de requerimientos.