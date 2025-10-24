El Pleno del Congreso aprobó el reglamento que regulará el funcionamiento del Senado y de la Cámara de Diputados, en el marco del retorno al sistema bicameral previsto para 2026.

El texto -elaborado por la Comisión de Constitución- establece nuevas reglas sobre la organización parlamentaria, las prerrogativas de los legisladores y la estructura interna del Parlamento.

En cuanto a los parlamentarios que cambian de bancada, el artículo 40 del reglamento señala expresamente que “no pueden formarse nuevos grupos parlamentarios durante el período legislativo. Los representantes que renuncien o sean expulsados de sus grupos forman parte del grupo mixto o pueden incorporarse, por una sola vez en el periodo parlamentario, a otro grupo parlamentario existente según el resultado electoral”.

Además, precisa que “los representantes que se incorporen a un grupo parlamentario previamente constituido no pueden postular ni integrar la mesa directiva de las cámaras o de las comisiones hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación”.

Respecto al arresto o procesamiento de legisladores, el artículo 20 mantiene el fuero parlamentario conforme a la Constitución, al indicar que “la investigación, procesamiento o arresto de los senadores y diputados se realiza de conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú”.

Finalmente, sobre la estructura de comisiones, el nuevo reglamento establece una Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, integrada por senadores y diputados, y fija un límite a su tamaño.

El artículo 38 precisa que dicha comisión “está integrada por igual número de senadores y de diputados (…) Su número no excede del 20 % del número total de miembros del Congreso”.

Con estas disposiciones, el Congreso busca ordenar la futura estructura bicameral y evitar la fragmentación política y administrativa que caracterizó al actual modelo unicameral.

El reglamento entrará en vigencia con la instalación de las nuevas cámaras legislativas el 27 de julio de 2026.