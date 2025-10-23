El Gobierno de José Jerí apunta a dejar la economía peruana, en julio próximo, en camino a alcanzar un crecimiento de 3.2% anual, señaló el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez.

“Mirando hacia adelante, el Gobierno se ha trazado como meta alcanzar un crecimiento económico de 3.2% para el 2026, consolidando una trayectoria de estabilidad, responsabilidad fiscal y confianza en la economía peruana”, expuso la tarde de este miércoles 22 de octubre ante el Pleno del Congreso de la República en busca del obtener el voto de confianza.

En un contexto donde el Consejo Fiscal alertó sobre un severo deterioro de las finanzas públicas por leyes promulgadas y otras iniciativas legislativas en trámite, Álvarez apuntó al cumplimiento de las metas en política fiscal.

“Desde el Poder Ejecutivo adoptaremos las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas fiscales trazadas para el 2025, por lo que estoy en permanente coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de monitorear de cerca su cumplimiento”, sostuvo.

Visión e impulso sectorial

Para promover la actividad económica, el titular de la PCM indicó que pondrán foco en resolver el entrampamiento de las inversiones.

“Se promoverán medidas que ayuden a destrabar las inversiones que se encuentran detenidas o que demoran mucho más de lo necesario por trámites burocráticos o excesivamente reglamentaristas”, dijo, aunque no profundizó ni adelantó ninguna.

Sobre el sector minero, que consideró como un motor de desarrollo sostenible, mencionó que la meta, para este año, es alcanzar una inversión minera ejecutada de US$ 5,100 millones y adelantó algunas perspectivas para el siguiente año.

“Proyectamos que, en el primer semestre del 2026, el nivel de ejecución de inversión supere los US$ 2,100 millones. Esto demuestra nuestro continuo compromiso con el crecimiento de la industria minera peruana. Sin embargo, para ello, las entidades del Estado deben también alinearse con las políticas de promoción de inversiones y brindar servicios modernos, ágiles y que protejan el medio ambiente”, observó.

Álvarez también indicó que en este Gobierno se buscará darle impulso a proyectos de masificación de gas natural en Cusco y Huancavelica, teniendo como una de sus metas, para el cierre del 2025, inaugurar la primera instalación de gas natural en dichas regiones.

“Se saldará una deuda social pendiente con el Cusco. Se beneficiarán alrededor de 1,000 hogares en cada ciudad. De la misma forma, se iniciará el proceso de ejecución del proyecto de masificación de gas en Puno”, explicó.

Por otro lado, anunció que brindarán un mayor impulso al Vale de Descuento FISE, el cual permite la compra de balones de gas a nivel nacional a un valor accesible. La meta al cierre de este año es tener 1.3 millones de beneficiarios.

“Este esfuerzo, tendrá un impacto social significativo, pues permitirá un ahorro del 50% en combustible para la preparación de alimentos en hogares de bajos ingresos. La meta es llegar a 1.4 millones de beneficiarios del Vale de Descuento FISE para julio de 2026”, detalló.