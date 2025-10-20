Recaudación de ingresos provenientes de la minería creció más de 47% en agosto. Foto: Andina.
Recaudación de ingresos provenientes de la minería creció más de 47% en agosto.
Aunque el volumen de las exportaciones de cobre de Perú acumula una caída de 7.5% en los primeros ocho meses del 2025, el incremento del precio internacional en ese mismo periodo sustentó un incremento del 8% en el valor exportado (US$ 16,438 millones), lo que explica además el aumento en la recaudación que aporta la actividad minera en el país.

