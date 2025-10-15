El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María, a favor de Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú. La iniciativa, a ejecutarse en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa), demandaría US$1,800 millones para producir 120,000 toneladas del mineral rojo al año desde 2027.

A través de la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM, la entidad aprobó notificar a la empresa minera del Grupo México a fin de que cumpla con las obligaciones contenidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería, aprobado por Decreto supremo 024- 2016-EM.

De igual manera, indicó que la compañía deberá implementar los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental que sustentan el proyecto.

En dicha resolución, la entidad además resolvió remitir el dispositivo legal al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Dentro de la parte considerativa, el Minem indicó que la Dirección de Gestión Minera -mediante Informe 1216-2025-MINEM-DGM/DGES- concluyó que no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa en relación con la autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, tomando en cuenta que sobre el área de influencia directa donde se desarrollará el referido proyecto no hay presencia de pueblos indígenas u originarios.

La mencionada Resolución Directoral lleva la firma digital de Oscar Alfredo Rodriguez Muñoz, Director General de Minería del Minem.