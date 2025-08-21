Las exportaciones mineras en el primer semestre del año sumaron US$ 26,062 millones. La cifra representó un crecimiento de 17% respecto al mismo periodo del 2024 (US$ 22,255 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Minería: exportaciones por categoría

En detalle, el gremio minero energético precisó que, en el periodo de enero a junio del 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$ 12,283 millones, lo que significó un incremento de 10.2% con relación a los US$ 11,142 millones reportados en el primer semestre del 2024.

En tanto, las exportaciones auríferas sumaron US$ 9,600 millones, lo que evidencia un aumento de 41.3% respecto a los US$ 6,795 millones registrados entre enero a junio del año pasado.

La SNMPE explicó que, en el periodo de enero a junio 2025, las exportaciones de cobre representaron el 47.1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36.8%.

Asimismo, anotó que el crecimiento de las exportaciones mineras en el mismo lapso se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$ 2,805 millones más) y cobre (US$ 1,141 millones más) con relación al primer semestre del 2024.

Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior.

El Perú concentra nueve de los 29 mayores proyectos de cobre detenidos en el mundo, según un estudio del Instituto Peruano de Economía. Foto: Andina.

Exportaciones mineras solo en junio

Las exportaciones mineras peruanas en junio 2025 fueron de US$ 4,432 millones, lo que reflejó un crecimiento de 12% con relación a similar mes del 2024 (US$ 3,951 millones).

La SNMPE detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$ 2,144 millones en junio último, cifra que significó un incremento de 3.3% al compararse con similar mes del año 2024 (US$ 2,075 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado se sustentó porque el precio creció en 20%, a pesar de que el volumen cayó 14% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro sumaron US$ 1,713 millones, lo que representó un incremento de 47.9% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,158 millones).