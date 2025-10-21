El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ofrece una conferencia de prensa un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de Martin BERNETTI / AFP).
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ofrece una conferencia de prensa un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de Martin BERNETTI / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos expresaron este martes su apoyo al nuevo presidente boliviano tras su victoria, que consideraron “un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”.

Además de Estados Unidos, el comunicado divulgado por el Departamento de Estado está firmado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Los países firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión”, señala el texto.

LEA TAMBIÉN: ¿Bolivia y EE.UU. socios? Rodrigo Paz se acerca a Washington tras 20 años de distanciamiento

El triunfo de la opción de centroderecha “refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”, añadieron los firmantes.

, ganó el domingo el balotaje presidencial con 54.5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial.

Asumirá el gobierno el 8 de noviembre.

LEA TAMBIÉN: Presidente electo Rodrigo Paz recibirá una Bolivia impaciente y plena de desafíos

Una de las primeras declaraciones de Paz tras su victoria fue su voluntad de reanudar las relaciones con Washington, rotas desde que en 2008 el izquierdista Evo Morales expulsó al embajador estadounidense bajo la acusación de conspirar con la oposición.

Morales también retiró del país a las agencias estadounidense antidrogas (DEA) y de cooperación internacional (Usaid).

TE PUEDE INTERESAR

Escalada de conflicto entre Colombia y EE.UU. podría descarrilar alza de bonos, ¿vendrán aranceles?
José Jerí y Rodrigo Paz plantean retomar representación diplomática en el más breve plazo
Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia
Elecciones en Bolivia: Evo dice que ninguno de los candidatos “representa al movimiento popular”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.