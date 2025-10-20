Trump acusa a Petro de ser líder del narcotráfico: EE.UU. pondrá fin a “pagos y subsidios” a Colombia
Los bonos en dólares de Colombia cayeron en toda la curva el lunes, interrumpiendo su reciente repunte, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a su homólogo Gustavo Petro de ser un “líder de la droga ilegal”, lo que desató temores de represalias económicas.

