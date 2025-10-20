Los bonos colombianos de vencimiento más largo fueron los de peor desempeño entre los mercados emergentes, con los títulos a 2061 bajando casi un centavo hasta negociarse en torno a 61 centavos por dólar, según datos indicativos compilados por Bloomberg. La moneda llegó a caer hasta 1.4% en operaciones en Bogotá.

Los bonos del país habían subido en los últimos tres meses gracias a una estrategia gubernamental para reformar la estrategia de endeudamiento y reducir la carga de deuda. También se habían beneficiado de las apuestas de los inversionistas a que Colombia transitaría hacia una administración más favorable al mercado tras las elecciones del próximo año.

En una publicación en redes sociales el domingo, Trump anunció que Estados Unidos suspendía la ayuda al país sudamericano. Las preocupaciones aumentaron después de que el senador republicano Lindsey Graham escribiera en X que había hablado con el presidente y que este planea imponer aranceles a Colombia.

El renovado riesgo de que las tensiones escalen hasta restricciones comerciales vuelve a poner las relaciones con EE.UU. en el centro de atención de los inversionistas, restando peso a otros factores positivos como la estrategia de deuda, dijo David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente.

La medida de Trump llega poco después de que Estados Unidos “descertificara” a Colombia como socio en la lucha contra el narcotráfico, situando al antiguo aliado en la misma categoría que Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar.

A las tensiones se suma que Petro ha sido abiertamente crítico con el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe, responsables de ataques mortales contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas en alta mar. También ha cuestionado el respaldo de Washington a Israel en su guerra contra Hamás en Gaza.

Por ahora, los operadores observan las posibles respuestas políticas de Petro. No es la primera vez que los mercados colombianos se ven sacudidos por un conflicto entre ambos mandatarios. En enero, la negativa del líder izquierdista a aceptar aviones con deportados colombianos provocó una breve guerra comercial, que terminó cuando Trump retiró las amenazas de aranceles tras un acuerdo con Bogotá.

Una solución negociada esta vez parece menos factible, ahora que la Casa Blanca considera a Petro un líder del narcotráfico, señaló Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina en XP Investments. “Creo que esto es un factor negativo neto para Petro y sus perspectivas electorales”, dijo. “Sin embargo, también podría movilizar a votantes críticos con el gobierno de Trump, incluidos algunos moderados de izquierda”.

Nada por ahora

El asesor económico del presidente Trump, Kevin Hassett, afirmó este lunes que la Casa Blanca no prevé de momento anunciar una subida de aranceles a Colombia, un día después de que el mandatario dijera que planeaba tomar represalias comerciales contra Bogotá en medio de una crisis diplomática.

“Ya veremos. Por ahora, no hay ningún anuncio previsto”, respondió brevemente Hasset a preguntas de la prensa a la entrada de la residencia ejecutiva estadounidense.

El director del Consejo Económico Nacional no ofreció detalles sobre cuánto podrían aumentar los gravámenes a Colombia, que desde abril enfrenta una base arancelaria del 10%, similar a la impuesta por EE.UU. a la mayoría de naciones latinoamericanas, como parte de la guerra comercial emprendida por Trump.

Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara este domingo el fin de la ayuda financiera al país sudamericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico, y acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico”.

Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump desde que este ordenara un despliegue militar en el Caribe y ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de “grosero e ignorante con Colombia”.

Horas después, Trump confirmó que planeaba imponer nuevos gravámenes contra Bogotá, después de que el senador republicano Lindsey Graham anunciara que la Casa Blanca preparaba sanciones comerciales a la nación andina.

Trump ya amenazó en enero pasado con imponer aranceles del 25% a Colombia por la negativa de Petro de recibir dos vuelos de migrantes deportados, pero el mandatario colombiano acabó cediendo.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE