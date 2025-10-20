El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea anunciar aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para al país.

El mandatario confirmó lo mencionado del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes aseguró que la Casa Blanca preparaba aranceles para Colombia.

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta”, declaró Trump.

En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar la imposición de esta medida para el país andino.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana”, mencionó Graham.

Had a very good discussion with President Trump today about his commitment to go after those Countries who support drug trafficking against our great Nation.



President Trump is tougher than any President in our History, and he informed me that he is going to be hitting… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 19, 2025

LEA TAMBIÉN: Plan de China con tierras raras permite a Trump reconciliarse con aliados

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia volvieron a reanudarse luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera al país por su presunta falta de acción en la lucha contra el narcotráfico.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe, calificó al mandatario de “grosero e ignorante con Colombia”.

Cabe recordar que Estados Unidos aplica desde abril aranceles del 10% a Colombia, al igual que a la mayoría de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por Trump.

Elaborado con información de EFE.