Trump planea implementara aranceles a Colombia tras recortar la ayuda financiera al país.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para al país.

El mandatario confirmó lo mencionado del senador republicano Lindsey Graham, .

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta”, declaró Trump.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo”: oro, petróleo y prescindir de China

En su mensaje,

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana”, mencionó Graham.

LEA TAMBIÉN: Plan de China con tierras raras permite a Trump reconciliarse con aliados

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia volvieron a reanudarse luego de que

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe, calificó al mandatario de “grosero e ignorante con Colombia”.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Trump autoriza operaciones “letales” encubiertas en Venezuela, según NYT

Cabe recordar que Estados Unidos aplica desde abril aranceles del 10% a Colombia, al igual que a la mayoría de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por Trump.

Elaborado con información de EFE.

El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, rechaza "amenaza" de Donald Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales. (Mauricio DUEÑAS CASTAÑEDA / EPA/Aaron SCHWARTZ / EFE)

