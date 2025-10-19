El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo de Colombia Gustavo Petro. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO y Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a lospagos y subsidios a gran escala” al país sudamericano.

A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán”, informó Trump en Truth Social, donde indicó que Petro está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas”.

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

