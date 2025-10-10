Gustavo Petro ha sido uno de los defensores más persistentes de Pedro Castillo y críticos de Dina Boluarte en el exterior. Foto: Difusión.
Gustavo Petro ha sido uno de los defensores más persistentes de Pedro Castillo y críticos de Dina Boluarte en el exterior. Foto: Difusión.
Redacción Gestión
El presidente de Colombia, , se pronunció sobre la destitución de la expresidenta , aprobada anoche por el Congreso, y afirmó que “la traición se la pagaron con traición”, en alusión a su llegada al poder tras la vacancia de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.

“Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas”, señaló Petro en su cuenta de X, reiterando su respaldo al exmandatario peruano.

La noche del jueves, el Parlamento peruano decidió vacar a tras debatir y aprobar cuatro mociones de vacancia que declararon su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

La medida se da a menos de seis meses de las elecciones generales de 2026.

Petro y su defensa de Pedro Castillo

ha sido uno de los defensores más persistentes de Pedro Castillo. El exmandatario fue destituido tras un fallido intento de golpe de Estado y actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, mientras enfrenta un proceso por rebelión y conspiración.

El juicio oral contra Castillo se inició el 4 de marzo pasado. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión, al acusarlo de intentar disolver el Congreso y establecer un “Gobierno de excepción” que iba a gobernar por decreto.

En esa oportunidad, , afirmando que el “único delito” de Castillo era “ser pobre y de izquierda”.

Las críticas del mandatario colombiano tras la destitución de Castillo provocaron un enfriamiento diplomático entre ambos países. En marzo de 2023, , aunque en febrero de este año Lima y Bogotá restablecieron relaciones plenas y acordaron volver a nombrar representantes diplomáticos.

Pese a ello, las declaraciones de Petro vuelven a situarlo en el centro de la polémica regional, esta vez por su respaldo a Castillo y sus comentarios sobre la salida de Boluarte del poder.

