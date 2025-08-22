El exviceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, destacó que el reciente encuentro técnico entre representantes de Perú y Colombia constituye un paso positivo en la relación bilateral, pero aclaró que no tiene las atribuciones de discutir ni alterar las fronteras ya delimitadas.

Según explicó, la cita es de carácter técnico y diplomático, centrado en asuntos fronterizos y de cooperación, sin entrar en el plano político.

“Las palabras o declaraciones no cambian las delimitaciones establecidas entre los países”, subrayó el diplomático, quien remarcó que los mecanismos regulares de trabajo conjunto son los espacios adecuados para abordar temas sensibles y garantizar soluciones prácticas.

Uno de los puntos que sí concentrará la atención en futuras reuniones será la navegabilidad del río Amazonas, en la zona de Leticia. El cauce estaría desviándose, lo que podría dejar a esta ciudad colombiana sin acceso directo al río principal.

En ese marco, De Zela señaló que este tipo de problemas deben resolverse en el marco técnico y con cooperación, para evitar que impacten en la estabilidad de la relación.

Respecto al plano diplomático, confirmó que están culminando las gestiones para la designación de embajadores en ambos países, lo que permitirá normalizar completamente el vínculo bilateral. Enfatizó, además, que las tensiones políticas recientes no han supuesto un quiebre en la relación, que mantiene su carácter histórico de amistad y cooperación.

Sobre la declaración del Congreso peruano que ratificó la condición de persona no grata al presidente Gustavo Petro, De Zela recordó que es una decisión propia del Legislativo en respuesta a expresiones del mandatario colombiano contra la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, aclaró que esa medida no debería interferir en la dinámica diplomática bilateral.

Finalmente, el exviceministro diferenció entre la coyuntura política y la relación histórica entre ambos países.

“Lo fundamental es que prime la diplomacia y el trabajo técnico en los temas fronterizos y de navegación. Esos son los mecanismos que garantizan que la relación bilateral siga sólida”, puntualizó.