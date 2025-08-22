Colombia sufrió su jornada más sangrienta en meses cuando una milicia narco derribó un helicóptero de la Policía, pocas horas antes de un ataque con bomba contra una base de la Fuerza Aérea.

Al menos 12 policías murieron y varios más resultaron heridos cuando una facción guerrillera atacó su aeronave con un dron en Antioquia, en el norte del país, según las autoridades.

El presidente Gustavo Petro dijo que el ataque ocurrió durante una misión antinarcóticos para erradicar coca, la materia prima para producir cocaína.

Más tarde ese jueves, un atentado contra una base de la Fuerza Aérea en Cali dejó al menos seis civiles muertos y decenas de heridos. Dos artefactos explosivos fueron lanzados desde un vehículo contra la base, antes de que el propio camión explotara, de acuerdo con las autoridades.

Petro atribuyó ambos ataques a la facción guerrillera conocida como el EMC, controlada por un jefe de guerra apodado Iván Mordisco.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que el transporte de camiones de carga quedaría restringido hasta el viernes y anunció una recompensa de 400 millones de pesos (US$ 100,000) por información que permita capturar a los responsables.

Desde que asumió en 2022, la administración de Petro busca una “paz total” mediante negociaciones con guerrillas y ejércitos privados de narcotraficantes. Sin embargo, la estrategia no ha generado desmovilizaciones significativas, aunque sí avances con algunos grupos.

Al privilegiar la negociación sobre la fuerza, el gobierno ha permitido que los grupos armados ilegales se expandan, mientras la producción de cocaína alcanza un nivel récord. Algunas encuestas muestran que la seguridad ha superado a la economía y la corrupción como la mayor preocupación de los votantes.