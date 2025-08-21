Emiliano Cáceres de ASAB Perú y Shenny González, presidente de Asobolsa
Emiliano Cáceres de ASAB Perú y Shenny González, presidente de Asobolsa
En el marco de la , las casas de bolsa de Perú y Colombia han firmado un memorando de entendimiento, ¿qué contempla?

Según explicó Shenny González, presidente de Asobolsa (gremio de comisionistas de Colombia), el objetivo es preparar una de los mercados de capitales.

Lo anterior incluye mecanismos de colaboración para alistar a los miembros de ambos gremios. Así, se plantean ajustes regulatorios en cada jurisdicción para viabilizar la integración y espacios conjuntos de capacitación, suministro de información y eventos binacionales.

Hacia el próximo año, se espera que comiencen las .

“Estos acuerdos no son solo documentos, son el reflejo de nuestra convicción de que la integración se construye con apertura, visión técnica y una perspectiva regional. Estamos sumando capacidades, compartiendo conocimiento y trabajando por un mercado innovador, sostenible y alineado con los retos del desarrollo de nuestra región, afirmó Emiliano Cáceres, gerente general de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB Perú), durante el Congreso Regional 2025 organizado por Asobolsa,

Asobolsa de Colombia firmó también un acuerdo con la Asociación Chilena de Asesores de Inversión (ACHAI) enfocado en fortalecer la actividad de asesoría en inversiones, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en esta materia.

