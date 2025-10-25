El predictamen también obliga a los organizadores a disponer de puntos de hidratación gratuita con agua potable. Foto: GEC.
En el Congreso de la República se debate una iniciativa legislativa que busca permitir a las personas el poder ingresar bebidas y alimentos a eventos masivos, como conciertos. La propuesta surge ante reclamos por el alto costo de estos productos cuando se venden al interior del evento.

