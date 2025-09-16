La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte del Indecopi dispuso la devolución de las entradas a los afectados por los conciertos cancelados de “Foreigner Tour 2025” (prevista para el 2 de mayo de 2025) y “Luis Fonsi – 25 años Tour” (prevista para el 29 de agosto de 2025),

En esa línea ordenó medidas cautelares contra Total Entertainment S.A.C., la empresa responsable de los conciertos cancelados a fin de garantizar la devolución del dinero a todos los consumidores afectados.

¿Cómo deberán hacer la devolución?

Se dispuso que la empresa atienda de inmediato las solicitudes de reembolso de los usuarios y que los pagos sean efectivos en un plazo no mayor a quince días hábiles desde la presentación de cada solicitud.

Asimismo, en un máximo de cinco días hábiles, la empresa deberá publicar en su portal web, redes sociales y, de ser necesario en diarios de circulación nacional, un comunicado informando sobre la devolución y el procedimiento para acceder a esta.

La medida también ordena a la empresa abstenerse de retirar los fondos destinados a devoluciones que estén en poder de las ticketeras, así como informar periódicamente a la Comisión sobre el avance de los reembolsos.

En caso la empresa no cumpla con el mandato cautelar, el Indecopi podría imponer multas coercitivas. Si la desobediencia persiste, las sanciones podrían duplicarse de manera sucesiva hasta llegar a 200 UIT.

¿Qué es lo que deberá hacer la empresa Entertainment S.A.C. para la devolución del dinero? (Foto: EFE)

Procedimiento administrativo sancionador

De manera paralela, la Secretaría Técnica de la Comisión de Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra Total Entertainment S.A.C., debido a que no habría concretado las devoluciones de entradas de los conciertos cancelados, ni brindado información suficiente y veraz sobre los procesos de reembolso. Asimismo, se habría detectado que los consumidores no fueron oportunamente informados sobre la cancelación del concierto de Luis Fonsi, ni sobre cómo solicitar la devolución de su dinero.

Cabe precisar que un procedimiento administrativo sancionador podría concluir con multas de hasta 450 UIT equivalente a S/ 2′407, 500, y medidas correctivas a favor de los consumidores afectados, de acuerdo con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.