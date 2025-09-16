Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, informa que la empresa Ford del Perú dispuso el llamado a revisión de 109 vehículos Ford Edge (2017 – 2018), fabricados en Canadá, debido a que podrían presentar fuga de líquido de freno. El defecto identificado podría incrementar el riesgo de accidente.

De igual forma, la empresa anunció el llamado a revisión de 420 vehículos Ford Explorer (2025), fabricados en Estados Unidos, debido a una soldadura deficiente en la caja de fusibles que podría afectar diversos sistemas del vehículo, entre ellos, las luces traseras del remolque.

De fallar estas últimas, se reduciría la visibilidad del vehículo en condiciones de baja visibilidad, lo que también eleva el riesgo de accidente.

Asimismo, Ford informó sobre la revisión de 283 vehículos Ford F-150 (2025), fabricados en Estados Unidos, debido a que el tablero de instrumentos (IPC) podría permanecer en blanco al arrancar el vehículo.

De ser así, el conductor no podría visualizar información relevante como el velocímetro, luces o mensajes de emergencia.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.