La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa sancionó, en primera instancia administrativa, a Jet Smart Airlines Perú S.A.C. con 7 UIT, equivalente a S/ 37,450, por infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no brindar la asistencia solicitada a un adulto mayor durante el desembarque en el aeropuerto de Arequipa, lo que ocasionó que sufriera un accidente.

Según las investigaciones, en la reserva del vuelo JA 7333, que trasladó al pasajero de Cusco a Arequipa el 23 de diciembre de 2024, se había solicitado expresamente una silla de ruedas. Sin embargo, la aerolínea no cumplió con este requerimiento, lo que provocó que el pasajero se accidentara al bajar las escaleras del avión.

Fue trasladado a una clínica local, donde le diagnosticaron traumatismo intracraneal y múltiples contusiones, quedando luego sin apoyo de la empresa y finalmente abandonado a su suerte.

El Indecopi concluyó que la aerolínea vulneró el artículo 25° del Código, el cual establece que los productos o servicios ofrecidos en el mercado no deben implicar un riesgo injustificado para la salud o seguridad de los consumidores en condiciones de uso normal o previsible.

Como medida correctiva, la Comisión ordenó a Jet Smart Airlines reembolsar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, todos los gastos médicos derivados del accidente que no hayan sido previamente cubiertos, desde la fecha de ingreso hasta el alta médica del pasajero. Para ello, el afectado deberá presentar la documentación correspondiente.

La Resolución Final nº 589-2025/INDECOPI-AQP aún se encuentra en plazo de apelación. De presentarse este recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.